Amazon destrueix milers de productes cada dia a Espanya. Són productes procedents de devolucions, que tenen alguna petita tara -embalatges danyats o electrònica a la qual li manca una peça- o que no val la pena retornar al venedor original perquè surt més a compte desfer-se’n. Molts estan en bon estat. Amazon reconeix que la gestió de productes no venuts és «un desafiament» per a totes les empreses i assegura que prioritza la seva revenda, reciclatge o donació.

La majoria són articles electrònics, però a les caixes que surten directes a les plantes de destrucció també hi ha roba, líquids, cosmètics i fins i tot alimentació, segons han explicat diferents fonts coneixedores del procés a El Periódico de España, del mateix grup editorial que el Setmanari de l'Alt Empordà.

Les caixes porten adhesius identificatius de destroy (destruir en anglès) al costat del tipus de producte que va dins. Els RAEES són, per les seves sigles, residus d’aparells elèctrics i electrònics. Els líquids i cosmètics porten les sigles Hazmat de Hazardous Materials, materials perillosos en anglès. La resta són caixes de roba i caixes mixtes.

L’empresa no dóna dades sobre quants quilos de producte destrueix cada setmana. Però les diferents fonts implicades en el procés parlen de fins a cinc tràilers diaris només a la Comunitat de Madrid. Amazon compta ja amb vuit centres logístics a tot el país: San Fernando de Henares i Alcalá de Henares (Madrid), el Prat, Castellbisbal i Martorelles (Catalunya), Illescas (Toledo), Dos Hermanas (Sevilla) i Corvera (Múrcia). El que passa a Espanya no és molt diferent a altres països. La cadena britànica ITV News va destapar el juny pràctiques similars al magatzem de Dunfermline, a Escòcia.

En un comunicat enviat a El Periódico de España, la companyia afirma que «gestionar les devolucions i els productes no venuts és un desafiament, no només per a Amazon, sinó per a tots els minoristes, tant en línia com a botigues físiques. La nostra prioritat és revendre, donar o reciclar els articles retornats, en aquest ordre de prioritat. Estem compromesos a reduir l’eliminació de productes que per a nosaltres -de la mateixa forma que per a altres minoristes- és l’opció menys atractiva, tant des del punt de vista mediambiental com econòmic».

«Amazon destrueix salvatgement», resumeix una persona que coneix molt bé aquesta part de l’empresa i el sector. La destrucció no la fa Amazon, sinó que la subcontracta a una empresa especialitzada anomenada Saica. Saica és una paperera amb seu a Saragossa que té una filial de gestió de residus, Saica Natur, amb planta al polígon industrial de San Martín de la Vega, a sud de Madrid.

És un lloc envoltat d’escombraries, de petits trossets de plàstic i paper que traspassen els murs de la nau. A dins, una operària gira el cap en respondre sobre quants quilos de material destrueixen cada dia d’Amazon. «Molts, moltíssims». Des del departament de comunicació de Saica assenyalen que «per confidencialitat» no poden parlar sobre l’activitat dels seus clients.

Tractament especial

Saica Natur no pot destruir tot tipus de materials. Els residus electrònics i perillosos necessiten un tractament especial. Així que subcontracta altres empreses. «Col·laborem amb diversos agents que garanteixen la correcta manipulació dels residus», confirma la companyia. Saica Natur també té planta a Escòcia i va ser recentment enxampada per la policia del país enviant tones de residus il·legals a la Xina, fet sobre el qual han preferit no fer comentaris.

Rosa (nom fictici) va treballar en el departament de qualitat de centre d’Amazon a Dos Hermanas, Sevilla. Per les seves mans passaven productes sobre els quals havia de decidir què fer: si enviar a destruir o Damage Land, el lloc al qual Amazon envia els productes trencats, però recuperables, i que en espanyol es tradueix com «la terra dels objectes danyats». L’argot de la companyia és el mateix a tot el món.

Carlos Fernández és fundador de BuyBox, un programari per gestionar vendes a diferents plataformes d’internet, Amazon entre elles. Coneix bé els budells del gegant perquè ha dirigit una empresa espanyola especialitzada en vendre productes petits (electrònica, material d’oficina, eines, etc.) a Amazon.

«El venedor envia productes al magatzem d’Amazon. Si algun arriba en mal estat, t’ho comuniquen i tens dues opcions: o te’l tornen perquè l’arreglis o te’l destrueixen. Això té un preu que cada dia canvia, tot i que a nosaltres no ens cobren res», explica Fernández. Una tercera opció és posar el producte a la venda en liquidació.