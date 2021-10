Llicenciat i Màster a l’Escola Superior de Comerç d’EM Lió, François Bottinelli va iniciar el seu recorregut professional a Renault l’any 1991. El gener de 2018 va ser nomenat conseller delegat de Renault Trucks Espanya, també ha ostentat la vicepresidència sènior Europe South Sales. Dijous va assistir a la presentació dels nous camions elèctrics de la marca a Motor Tàrrega.

Els vehicles pesants de transport de mercaderies amb propulsió elèctrica ja són una realitat, ja no parlem de futur.

No, a Renault Trucks parlem de present. Els tres camions que hem presentat a Motor Tàrrega han sortit de fàbrica, muntats en sèrie i a punt per circular. No són cap prototip. Com vostè diu, són una realitat.

Una aposta decidida de la marca cap a la sostenibilitat i la descarbonització.

Som pioners en aquest sector. Fa deu anys ja vam presentar el primer vehicle elèctric destinat a la distribució i l’any passat vam lliurar un camió a l’empresa de neteja de Barcelona Urbaser. Hem acumulat una dècada d’experiència en aquest àmbit i ara, no solament estem preparats, sinó que hem fet els deures per tenir la tecnologia adequada. I estem molt a favor d’aquest canvi, ja que pensem que el vehicle amb bateries és una solució molt sostenible per a descarbonitzar el transport.

Si haguéssim de parlar de les virtuts d’aquests vehicles per a vendre’ls a un transportista, què li explicaria vostè en poques paraules?

Primer de tot, que la seva emissió de CO2 és zero, zero rotund. Després, que tots els conductors i empreses que els han provat, diuen que són uns vehicles molt confortables i agradables. A més a més, les empreses que tenen sensibilitat ambiental valoren que són molts silenciosos. Tenen una bona autonomia, encara que no és, ara per ara, la mateixa que el dièsel, però serveix per a portar les coses d’una altra manera. Abans de creure que un camió elèctric no servirà per al meu negoci, aconsellem al client que pensi quin tipus de ruta fa, quin tipus de treball realitza i quina mena d’ús ha de fer, perquè podem adaptar-los a les seves necessitats amb sistemes previs de simulació que ens ajuden a ajustar-ho. Pas a pas, consolidarem aquest objectiu, estic seguríssim.

Per als vehicles industrials, també cal demanar als governs que facilitin les coses?

Esperem molt del Pla de Recuperació que es va anunciar, el passat juliol, a Espanya. Esperem molt, també, dels fons europeus. I, sobretot, creiem que, a Europa, els ajuts poden facilitar aquest canvi. I aquest canvi l’hem d’aconseguir entre tots. Òbviament els governs han d’ajudar, però els transportistes i els fabricants podem buscar junts, com vam fer dijous amb l’acte celebrat a Motor Tàrrega, solucions interessants. El canvi de la descarbonització l’hem de liderar en equip, entre tots. Necessitem més gent que pugi al carro. Sembla lluny, però Renault demostra que és possible, la realitat és aquí.

Tot un repte.

Cert, volem que el 2025, el deu per cent de vendes ja siguin de vehicles elèctrics per arribar al cent per cent el 2040.