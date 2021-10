L’empresari Miquel Gotanegra ha estat reelegit, per unanimitat en assemblea, president de l’Associació de Càmpings de Girona i donarà continuïtat a un projecte iniciat ja fa vuit anys per posicionar els càmpings com a grans referents d’Europa i del sector turístic català. Miquel Gotanegra, que presideix l’Associació des de setembre de 2013 i que ja ha seguit la gran tasca feta per l’anterior president i ara vicepresident, Josep Maria Pla, es proposa per aquest tercer mandat al front de l’entitat aconseguir que el projecte del Càmping Escola es converteixi en una realitat. “És un projecte apassionant i seriem líders a Europa”, destaca Gotanegra.

Aquesta iniciativa té com un dels principals objectius formar estudiants que vulguin treballar en el sector. El CampMaster és un altre projecte que ha destacat el president. Es tracta d’un màster acadèmic en gestió sostenible de càmpings i resorts, emmarcat en el programa Erasmus+, en el que participa l’Associació de Càmpings i que combinarà pràctiques a càmpings per proporcionar als estudiants una gran experiència professional. Un altre projecte de la nova junta és potenciar encara més la plataforma digital www.campingsingirona.com, que ja està molt ben posicionada i és un referent al sector turístic.

La nova junta directiva és de continuïtat i està formada per: Miquel Gotanegra (presidència) Josep Maria Pla (vicepresident), Narcís Grau (tresorer), Marina Mestres (secretària) i com a vocals, Francesc Genover, Anna Banús, Toni Castellar, Elisabet Guitart, Markus Rupp i Frederic Suñé. Ha entrat a la junta Josep Ribas en substitució de Josep Ametller. La gerència va a càrrec de Ward Wijngaert.

Des de l’octubre de 2014 Miquel Gotanegra també presideix la Federació Catalana de Càmpings.

Gotanegra destaca que “l’objectiu és continuar fent camí cap a l’excel·lència i això s’aconsegueix amb l’esforç diari dels càmpings i dels equips i amb la força constant per tirar endavant, malgrat les dificultats actuals en context de pandèmia”. El president ha agraït la gran tasca de la junta directiva i de l’equip tècnic.

Actualment l’Associació de Càmpings de Girona és una entitat que engloba 73 càmpings associats (més del 80% de càmpings de les comarques de Girona), i ofereix més de 120.000 places d’allotjament. Representa un 25% del total dels càmpings de l’Estat Espanyol i això li dona un gran pes dins la Federació Catalana de Càmpings. Les tasques de l’Associació se centren principalment en l’assessorament a tots els nivells als associats; en la promoció i difusió internacional dels càmpings; en la formació contínua i acadèmica en col·laboració amb les Facultats de turisme de les universitats de Girona i Barcelona; i en una presència constant dins els organismes institucionals per poder defensar els interessos comuns del sector davant les administracions.