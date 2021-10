Roses i Castelló d'Empúries han assistit a la fira de turisme Expovacaciones, celebrada al Bilbao Exhibition Centre de la capital basca, de l'1 al 3 d'octubre compartint estand amb Platja d’Aro i Torroella de Montgrí-L’Estartit. La promoció través de la presencialitat i l’atenció directa, es reprèn així després de les restriccions ocasionades per la pandèmia, i passen a sumar-se a la intensa activitat promocional realitzada a mitjans de comunicació de tot l’estat i sud de França, així com a través de les xarxes socials.

La represa d’aquesta activitat ha tingut lloc en un dels escenaris referents per a la promoció turística del País Basc: Expovacaciones, amb l’objectiu de continuar consolidant un mercat emissor molt important per a Roses i Castelló, ja que el turisme basc representa a Roses un percentatge entorn a un 25 % del total de turistes de l’Estat. A Castelló, el turisme que prové del País Basc és fidel i està consolidat, usuari sobretot d’apartaments turístics i càmpings, interessat en recursos de turisme actiu com el senderisme, les rutes en BTT, les visites al Parc Natural, a les nostres platges i sobretot interessats en la gastronomia.

A més, el perfil de visitant basc, interessat pel bon clima, la bona gastronomia, el senderisme i les activitats a l’aire lliure, la cultura i l’enologia, s’ajusta perfectament a l’oferta, fet que el converteix en un mercat molt fidel.

Paral·lelament a l’atenció individualitzada a visitants i professionals a peu d’estand, Roses ha reforçat la seva presència a través d’una campanya de publicitat emesa a TeleBilbao, on durant dues setmanes s’emetran 40 spots publicitaris. A més, ha tingut lloc una entrevista en directe des de l’estand de la fira, en la qual el tècnic de Turisme de Roses desplaçat per atendre l'acció promocional, va donar a conèixer els principals recursos que la destinació ofereix als visitants al llarg de les diferents estacions de l'any.

La presència dels dos municipis ha tingut lloc sota el paraigües del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.

Roses realitza anualment un recorregut per les principals ciutats emissores de turisme, incidint tant en el visitant de proximitat com en el de procedència europea. La selecció de les fires i salons turístics als quals s’assisteix en cada edició, respon a un estudi previ per part dels responsables de l’Àrea de Turisme, d’acord als objectius promocionals marcats i als perfils de visitants que cada certamen reuneix.

Per altra banda, turisme de Castelló d’Empúries i Empuriabrava també està participant presencialment a la IFTM Top Resa que s’està portant a terme aquests dies a París, del 5 al 8 d’octubre. Aquesta fira de turisme està especialitzada en l’oferta d’esdeveniments culturals, de turisme actiu o agències de viatges. Actualment el mercat francès és un dels més important i amb més presència en la nostra destinació.