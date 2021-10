«En primer lloc, volem demanar disculpes als ciutadans per aquesta situació incomprensible i per l'enorme deteriorament que el servei està patint com a conseqüència d'aquesta vaga sense sentit. Els ciutadans no tenen la culpa d'aquesta situació i són els que de veritat pateixen les conseqüències de tot això». Aquesta és la introducció d'un comunicat que ha fet Renfe aquest dimarts, 5 d'octubre, a la tarda en el qual recrimina als maquinistes de Semaf que estan fent una vaga injustificada i que, a més, indica que alguns d'ells incompleixen amb els serveis mínims. «Això està provocant en aquest moment greus problemes a Madrid, on hem arribat a recomanar l’ús de transport alternatiu, a Barcelona i a València», s'exposa en l'escrit de la companyia ferroviària, en el qual també vol deixar clar que «els serveis mínims contemplats per a aquesta vaga van ser fixats per la Generalitat de Catalunya en el seu àmbit territorial i per l'Audiència Nacional per a la resta d'Espanya. Són, doncs, serveis mínims d'obligat compliment».

«Renfe va entregar en temps i forma les cartes de serveis mínims a través dels mitjans habituals, mitjançant correu electrònic certificat. Davant els problemes dels dos primers dies, el dijous i divendres, 30 de setembre i 1 d'octubre, Renfe va reforçar les vies de comunicació amb l’entrega en mà i enviament de burofax. Els serveis mínims estan, doncs, comunicats en temps i forma i en molts casos per triplicat. Els maquinistes que no s'han presentat a complir amb els serveis mínims estan desobeint una resolució administrativa dictada per les autoritats competents, no per Renfe», lamenten els responsables de la companyia ferroviària, i també adverteixen que «aquesta postura del sindicat ja ha suposat l'obertura d'una trentena d'expedients». Davant d'aquesta situació, Renfe ha informat que està estudiant mesures addicionals.

Els arguments

Des de Renfe han fet la següent descripció de la situació: «El sindicat de maquinistes planteja un conflicte que no està basat ni en la necessitat de millores salarials ni de més llocs de treball. La realitat és que el sindicat sustenta la seva convocatòria en dos arguments: Per una banda, recuperar l'oferta pre-covid, amb més maquinistes. Quan a aquest argument, cal dir que Renfe ja té més maquinistes, fins el punt que en pocs mesos tindrem la plantilla més alta de maquinistes que hagi tingut Renfe des de l'inici del pla d'ocupació, l'any 2016. Tenir més maquinistes ens permetrà recuperar l'oferta que teníem abans de la pandèmia. necessitem, això sí, donar-los formació i homologar a cadascun d'ells perquè puguin conduir. I en això ens ha de ajudar el propi sindicat de maquinistes, que ha votat en contra d'augmentar les persones que poden anar a cabina durant la formació (segons la normativa, 4; el SEMAF, 1)».

Pel que fa al segon argument que al·ludeixen els maquinistes de Semaf, Renfe ho expressa d'aquesta manera: «Volen evitar la transferència de les Rodalies de Catalunya a la Generalitat. En aquest moment, aquest assumpte no està sobre la taula. La competència de la gestió la té la generalitat des del 2009. Faltava el finançament del servei, perquè la Generalitat pogués pagar a Renfe. Per fi, els pressupostos de 2021 han contemplat aquesta consignació pressupostària i la Generalitat restarà dotada de recursos econòmics per pagar el servei de Renfe. La transferència de recursos humans i materials no estava sobre la taula. En qualsevol cas, la reivindicació del sindicat de maquinistes no és una reivindicació de caràcter laboral o que pugui gestionar Renfe. Es tracta d'una reivindicació política que impacta al legítim marge de maniobra que ha de tenir qualsevol administració.