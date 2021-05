El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha posat en relleu aquest dimarts l'important paper que exerceix a Espanya el grup editorial Premsa Ibèrica, al qual pertany Diari de Girona. En el transcurs de l'acte de lliurament dels premis anuals del diari Informació d'Alacant, Puig ha lloat "el federalisme mediàtic" dels mitjans regionals de Premsa Ibèrica com un valor que "fa més per l'Espanya real que qualsevol bandera per gran que sigui".

En la seva intervenció, el president de la Comunitat Valenciana ha tingut paraules de reconeixement per als premiats, tots ells persones i col·lectius que han destacat pels seus valors i accions solidàries durant la pandèmia del coronavirus, dels qui ha destacat el seu "patriotisme cívic" i el seu "compromís permanent" durant l'últim any, en el qual "ho han donat tot sense esperar res", i ha assegurat que els premis d'Informació reflecteixen "una altra manera d'entendre Espanya i enalteixen als qui han estat, són i seran essencials per a la nostra societat".

Ximo Puig ha elogiat el treball del diari 'Información', el periodisme de la qual ha qualificat de "rigorós, seriós i veraç", un "necessari contrafort de la democràcia davant la tempestat de la desinformació". En aquest sentit, Puig ha subratllat que avui és clau defensar de la veritat, un dels "renovats desafiaments" que han assumit els periòdics i els periodistes. "El periodisme torna a ser essencial per a enfortir, sostenir i desenvolupar la democràcia", ha defensat.

Igualment, Puig ha destacat la labor del periodista de proximitat i el de la perifèria pel paper que exerceix per a la societat des del més pròxim, al mateix temps que ha criticat el "centralisme polític" i el seu correlat en el "hipercentralisme mediàtic", ja que "cap centralisme és intel·ligent".