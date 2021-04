Reempresa evita el tancament de 27 negocis a l'Alt Empordà

El Centre de Reempresa de Catalunya va néixer l'any 2011 de la mà de la Cecot i de la Fundació Autoocupació amb l'objectiu d'evitar el tancament de negocis viables per falta de relleu. Des de llavors, ha evitat el tancament de més de 3.000 pimes catalanes, 27 a l'Alt Empordà, i la pèrdua de més de 8.200 llocs de treball.

Reempresa posa en contacte aquelles persones que volen comprar un negoci amb aquelles que en tenen un i s'estan plantejant tancar per jubilació, problemes de salut, etc.

El servei, que és gratuït, ofereix assessorament individualitzat tant per a aquelles persones que volen «cedir» un negoci com per les que en volen «reprendre», formació especialitzada, acompanyament durant tot el procés de compravenda i una base de dades amb més de 1.300 pimes de sectors ben diversos: des d'una perruqueria a una petita indústria, passant per serveis de tota mena com assessories, escoles d'idiomes, etc.

L'equip de Reempresa assessora les parts en la redacció de la documentació oficial, fa de pont entre les parts i les ajuda perquè puguin arribar a un acord, elabora un estudi de l'empresa i s'encarrega d'elaborar un Pla de Reempresa per organitzar millor la informació per a la compra del negoci. Tot de manera confidencial i neutral.

Els Caputxins, el punt d'atenció

El Centre de Reempresa de Catalunya i la Diputació de Girona treballen plegats per fer arribar la Reempresa a totes les comarques de la demarcació. A l'Alt Empordà, Reempresa disposa d'un punt d'atenció oficial a l'Ajuntament de Figueres, concretament a les dependències de l'Àrea de Promoció Econòmica ubicades a l'antic Convent dels Caputxins de la ciutat. Des d'allà, s'atén les persones empresàries i a les emprenedores interessades a rebre assessorament i acompanyament per vendre o comprar un negoci en funcionament.

A banda d'això, Reempresa disposa d'un portal web amb informació del servei i amb informació de totes les empreses que busquen un relleu en la gestió.

Salvant llocs de treball

A l'Alt Empordà, Reempresa ha evitat, des del 2011, que 27 negocis abaixessin la persiana per falta de relleu, salvaguardant 24 llocs de treball a la comarca i generant una inversió induïda de prop d'un milió d'euros. Al conjunt de la província de Girona, Reempresa ha evitat el tancament de més de 275 negocis evitant així la pèrdua de més de 680 llocs de treball.