Els càmpings gironins entreguen 6.385 euros de la campanya "càmping solidari"

Els càmpings gironins han entregat els 6.385 euros recollits durant la temporada passada en el marc de la campanya "càmping solidari", una acció pionera en el sector que ha estat coordinada per l'empresa GAP Serveis Turístics. Els diners s'han entregat a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, a través de l'Associació Polseres Candela, perquè es destinin a la investigació del càncer infantil; a la Fundació Esclerosi Múltiple; i a la Marató per la Covid-19 de TV3.

Després del gran èxit de participació de l'edició del 2019, aquest estiu passat els càmpings gironins han mantingut i reforçat la campanya "càmping solidari" que es va dur a terme també en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Girona.

L'objectiu de la iniciativa era, seguint el fil de la primera edició, que els establiments i els seus visitants continuessin implicant-se en diferents causes socials que reverteixen en el conjunt de la ciutadania.

Així, per una banda, durant el mes d'agost passat diversos establiments van participat en la campanya #etsIMPRESCINDIBLE del Banc de Sang i Teixits per pal·liar el descens de donacions de sang que sol ser habitual en els mesos d'estiu. I durant el juliol passat, diversos càmpings gironins van participat en els tallers "Polseres Candela" organitzat per l'empresa GAP Serveis Turístics per tal de recaptar fons per a la investigació contra el càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. A més, els càmpings gironins van col·laborar un cop més en les jornades Mulla't per l'Esclerosi Múltiple venent marxandatge de la fundació i organitzant la remullada conjunta a les piscines dels establiments.

L'Associació de Càmpings de Girona (ACG) destaca la seva satisfacció pel resultat de la campanya que "ens ha permès unir esforços i seguir aportant d'una forma més potent, ara més que mai, el nostre gra de sorra amb accions solidàries per contribuir a que la vida de les persones sigui una mica millor".

La campanya "càmping solidari" s'emmarca en l'aposta dels càmpings gironins per la responsabilitat social corporativa que també inclou la creació de la Fundació Càmpings de Girona per donar suport als infants amb malalties i a les seves famílies i per a la investigació d'aquesta problemàtica. I va ser una de les iniciatives que va portar a l'Associació a rebre el guardó de Turisme Responsable de la Generalitat



Sobre l'ACG

L'Associació de càmpings de les comarques de Girona és la més antiga d'Espanya, compta amb 73 associats (més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix unes 120.000 places d'allotjament. El total de places d'allotjament de càmping de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada. Els càmpings de les comarques gironines van generar durant el 2019 al voltant de 10 milions de pernoctacions, i van donar ocupació directa a uns 7.000 treballadors, als que cal sumar els llocs de treball indirectes.