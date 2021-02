A partir de dilluns es poden utilitzar els vals de descompte de "Comprem a Figueres"

Campanya dirigida a un sector molt afectat per les restriccions

Campanya dirigida a un sector molt afectat per les restriccions EMPORDA.INFO

L'Ajuntament de Figueres ha iniciat la campanya Comprem a Figueres, una iniciativa que consisteix a incentivar la compra al comerç i als establiments locals de la ciutat que han vist afectada la seva activitat durant la pandèmia. A partir de dilluns, 15 de febrer, i fins el 14 d'abril es podran bescanviar els vals de descompte als comerços adherits.

La iniciativa destinarà un total de gairebé 200.000 euros en forma de vals de descompte de 10 euros. Aquests vals van destinats a les persones empadronades a Figueres de la franja d'edat de 18 a 25 anys i de 65 anys o més (condicions en data 31 de desembre de 2020).

Per poder utilitzar el val de 10 euros cal fer una compra de com a mínim 20 euros, i també es poden utilitzar els dos vals per una compra superior a 40 euros. Els vals de descompte es podran descarregar telemàticament, a través de la plataforma online compremafigueres.figueres.cat o físicament, a l'Oficina de Turisme (de dilluns a divendres de 9.30 a 14 i de 14.30 a 18 h).

Segons informa l'Ajuntament, en total s'han adherit un centenar de comerços en aquesta campanya. Els adherits disposaran d'un cartell identificatiu.

La campanya Comprem a Figueres en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Girona, s'emmarca dins del Pla de Reactivació Econòmica de la ciutat, elaborat per l'Ajuntament de Figueres i que s'està implementant des del mes d'abril de 2020.

La regidora de comerç, Ester Marcos, ha explicat que "ara més que mai hem de donar suport al comerç local, comprant a Figueres, perquè són els qui generen llocs de treball i els qui donen vida a la ciutat."