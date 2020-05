Figueres implementa un pla per reactivar l'economia

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest dimecres, 6 de maig, les mesures de xoc, que representen la primera fase del pla per reactivar l'economia de la ciutat i per pal·liar els efectes de la Covid-19. Els objectius principals d'aquest pla son: recuperar quant abans millor els nivells d'activitat i ocupació previs a la declaració de l'estat d'alarma, impulsar l'activitat empresarial sostenible generadora d'ocupació, garantir l'eficiència i l'eficàcia en cas de noves contingències i preservar els nivells d'ocupació de la ciutat.

L'anàlisi previ realitzat indica que l'impacte de la Covid-19 a l'economia figuerenca apunta a un impacte d'entre el 7,1 i el 10% del PIB de Figueres, que actualment està situat als 1.046 milions d'euros. El sector més afectat és el que té més pes econòmic a la ciutat, el sector serveis (activitats relacionades amb el comerç, el transport, hostaleria i serveis culturals).

Des que va començar la crisi de la Covid-19, des de l'Ajuntament de Figueres s'han implementat una quarantena de mesures per fer front a l'emergència i per donar resposta a les necessitats socials i econòmiques així com també per garantir la seguretat de la ciutadania. Mesures que van des de la suspensió del lloguer social, la suspensió del cobrament dels impostos i taxes municipals, la suspensió de les quotes de les llars d'infants i de les quotes de la piscina municipal, fins a l'habilitació del pavelló Rafel Mora per a persones sense llar, l'atenció a 450 famílies vulnerables amb cistelles d'alimentació bàsica, la compra de mascaretes, la creació d'una borsa de voluntaris, un mapa interactiu de comerços amb servei a domicili o un servei gratuït per a la mediació entre propietaris i llogaters de locals comercials en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Figueres.



FASES DEL PLA DE REACTIVACIÓ



El pla de reactivació està format per diferents fases:

MESURES DE XOC. On es pretén iniciar tot un seguit d'accions molt concretes que serveixin per mantenir al màxim de teixit empresarial i evitar acomiadaments i tancament de negocis. Es tracta de mesures que ajudin a les empreses a continuar la seva activitat un cop s'obri tot l'11 de maig. Aquesta etapa ja ha començat i previsiblement duraria fins després de l'estiu.

Aquesta primera fase contempla una total de 30 mesures, agrupades en diferents àmbits:

Subvenció i finançament

1.Aprovisionament partida pressupostària pel pla de reactivació

2. Línia d'ajuts a comerços per a la implementació de mesures anti COVID

3. Reforçar la OAE per atendre consultes i tràmits pel COVID-19



Formació i Ocupació

4. Vetllar per la salut emocional de les persones que busquen feina/en situació de vulnerabilitat

5. Ajuda i assessorament per generar noves oportunitats de negoci per a aquells que es trobin a l'atur

6. Formació interna al personal de l'àrea d'Ocupació

7. Facilitar al petit comerç recursos humans de suport derivats de programes i d'experiència laboral.

8. Potenciar accions de difusió dins del servei d'ocupació



Serveis a empreses

9. Enquestes online a teixit empresarial per entendre l'afectació i les necessitats

10. Taules d'emergència sectorial per escoltar què volen, entendre el missatge i buscar solucions

11. Suport a l'actualització de les empreses i comerços en TIC

12. Protocols i segells per a establiments segurs



Comerços/hostaleria

13. Targetes moneder per unitat familiar o col·lectius específics amb descompte per comerç local.

14. Campanya de valorització del comerç i empreses locals

15. Pla de campanyes virtuals per a la promoció de productes de l'Empordà

16. Promoció pública de col·laboracions temporals entre establiments

17. Estudis de reorganització dels establiments comercials i petites empreses de menys de 50 treballadors.

18. Llicències entregues de menjar a domicilis i terrasses.

19. Ampliacions de l'espai de terrasses sense cost addicional

20. Marketplace per a activitats empresarials



Altres àmbits

21. Potenciar mesures de cooperació: wifi obert

22. Aparcaments municipals gratuïts, amb compra/habilitant zones aparca i compra

23. Comunicació de tots els serveis de l'àrea/Ajuntament

24. Priorització de compres locals per part de l'Ajuntament

25. Potenciar el treball en xarxa entre àrees de l'Ajuntament

26. Repartiment de mascaretes reutilitzables a aquells ciutadans amb problemes d'accés

27. Balancejar personal de l'Ajuntament d'àrees

28. Campanya d'optimització de la potència elèctrica en els comerços i restauració i adaptació al comerç real

29. Centre de dia – suport a les escoles Ampa

30. Campanya promocional de turisme



ETAPA DE REACTIVACIÓ I D'ENFORTIMENT DEL TEIXIT ECONÒMIC FIGUERENC. S'inicia un cop hagi passat l'emergència econòmica i començaria a l'estiu, fins mitjans de l'any que ve.

ETAPA D'INICI DE CANVI DE MODEL. S'inicia el desplegament dels canvis que han de diversificar el nostre model econòmic. Es farà del 2021 a 2023.



El segon tinent d'alcalde i regidor de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria, Jesús Quiroga, ha explicat que "el pla de reactivació és un pla realista i efectiu per tal de reactivar l'economia figuerenca, recuperar la confiança dels figuerencs i figuerenques perquè comprin a Figueres i ajudar a empreses, comerços, autònoms i a tots els sectors econòmics de la ciutat perquè puguin tirar endavant".

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha ressaltat que "Figueres té tots els potencials per reactivar-se, a nivell comercial, cultural i paisatgístic. Cal recuperar quan abans millor els nivells d'abans de la declaració de l'estat d'alarma i estar a la vegada preparats per contingències similars en un futur".