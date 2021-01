La pandèmia destrueix 20.600 llocs de treball a comarques gironines durant el 2020 i l'any es tanca amb un 13,3% d'atur

La pandèmia ha destruït 20.600 llocs de treball a les comarques gironines durant el 2020 i l'any es tanca amb una taxa d'atur del 13,3%. Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha fet públiques aquest dijous, l'impacte de la Covid-19 i les restriccions per frenar els contagis s'han traduït en 14.400 desocupats més al llarg de l'any. Segons recull l'estadística, a la demarcació, el nombre de persones sense feina ja se situa per damunt dels 51.000. Per sectors, aquell que ha notat més l'impacte del coronavirus és el dels serveis (on s'hi inclouen comerç i hostaleria). Perquè de tots els llocs de treball destruïts al llarg del 2020, el terciari gironí en concentra vuit de cada deu.

L'última EPA, corresponent al quart trimestre del 2020, evidencia els estralls de la Covid-19 damunt l'economia gironina. A la demarcació, l'any es tanca amb 51.600 desocupats i una taxa d'atur del 13,3%. Són 14.400 aturats més en comparació amb el 2019 (quan l'any va tancar-se amb 37.200 desocupats).

Les restriccions sanitàries, la reducció d'aforaments i el tancament de l'hostaleria i dels centres comercials –que només van poder obrir abans del Nadal- han tingut un impacte evident al llarg del quart trimestre del 2020. Entre octubre i desembre, les comarques gironines han sumat 5.700 aturats més (perquè a finals de setembre, a la demarcació n'hi havia 45.900).

I això, de retruc, ha fet que la taxa d'aturats s'incrementés. En concret, s'ha passat de l'11,73% del tercer trimestre al 13,33% amb què es va tancar l'any.

Al costat de les xifres de desocupats, però, també hi ha una altra dada que exemplifica l'impacte de la covid-19: la pèrdua de llocs de treball. Segons recull l'EPA, al llarg de l'any passat la pandèmia va arribar a destruir-ne fins a 20.600 a comarques gironines. Perquè dels 356.100 ocupats que hi havia a finals del 2019, va passar-se als 335.500.



Vuit de cada deu, al sector serveis

Per sectors, aquell que ha notat més l'impacte de la Covid-19 és el dels serveis. Perquè aquí és on es concentra gran part de la destrucció de llocs de treball que hi va haver a comarques gironines el 2020. En concret, dels 20.600 que es van perdre en global, vuit de cada deu (16.700) eren del sector terciari. On s'hi troben, entre d'altres, el comerç i l'hostaleria.

L'estadística que ha publicat l'INE també recull que, per darrere dels serveis, s'hi situa la indústria. Al llarg del 2020, el sector va destruir 2.400 llocs de treball a les comarques gironines. L'agricultura tampoc va escapar-se'n, perquè l'any passat al primari es van perdre 1.800 llocs de treball.

Per contra, la construcció va ser l'únic sector on el nombre d'ocupats va incrementar-se. Però d'una manera molt minsa. Perquè de les 26.300 persones a qui donava feina a finals del 2019, es va passar a les 26.400 amb què va tancar-se el quart trimestre del 2020.



537.900 aturats

Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa, Catalunya va tancar l'any amb 537.900 persones sense feina i una taxa d'atur del 13,87%. Les restriccions sanitàries per la Covid-19 van fer que, entre el tercer i el quart trimestre del 2020 el nombre d'aturats s'incrementés en 31.300 persones (l'augment mes elevat de totes les comunitats autònomes).

A Catalunya, el primer any de pandèmia va comportar la destrucció de 137.600 llocs de treball i un augment de la desocupació de 132.100 aturats (xifres que es troben entre les més altes de l'Estat). A Espanya, durant el 2020 s'han destruït més de 622.000 llocs de feina i la taxa d'atur va situar-se al 16,13%