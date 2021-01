Un figuerenc impulsa una aplicació mòbil per als usuaris d'autocaravanes

Pau Ballart és el creador de Camper Night, una nova aplicació mòbil per a la comunitat d'usuaris d'autocaravanes. La seva descàrrega i ús és gratuït i per afegir informació només cal registrar-se. Actualment compta amb 100 usuaris registrats i ha tingut 300 descàrregues per al sistema operatiu iOS, l'única opció disponible de moment.

Amant del món de les autocaravanes, propietari d'una «minicamper» i programador professional, Pau Ballart va decidir engegar durant la pandèmia aquest nou projecte. Aprofitant el confinament domiciliari, a partir del març, va donar impuls a la seva ambició: crear tot sol una aplicació des de zero que fos útil i tingués un bon resultat. «Sé que entro en un mercat que hi ha molta competència, però pel que fa a la usabilitat i el disseny són molt antiquats», declara Pau Ballart. Comparant-se amb altres aplicacions del sector que fa més anys que són al mercat, reconeix que aquestes tenen molta informació, però que el seu disseny «resulta caòtic i, com que la tecnologia ha canviat, crec que tenen més dificultats per adaptar-se», diu. Camper Night està feta «amb l'última tecnologia i penso que em serà més fàcil adaptar-me a les novetats de Google i d'Apple», defensa el seu creador.

L'aplicació neix «sense cap ambició econòmica, com un hobby» i amb l'objectiu, assenyala Ballart, que la mateixa comunitat la faci créixer. El jove programador valora positivament la rebuda que ha tingut tot i que la seva expansió ha sigut modesta, «estic esperant a tenir la versió d'Android per començar a fer més difusió», indica. La seva facilitat per treballar amb el sistema operatiu d'Apple (iOS) i la seva experiència van fer que es decidís engegar-ho primer, però és conscient de la demanda d'Android i és per això que ja hi treballa amb l'objectiu de tenir-ho a l'estiu, «tenint ja uns mesos de rodatge amb la d'iOS», explica Ballart.