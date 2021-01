Quatre càmpings de Sant Pere Pescador i un de Castelló són "Top Càmpings" d'Europa

Els càmpings de les comarques gironines continuen sent referent a tot Europa per la seva qualitat i excel·lència i la seva oferta segueix sumant premis de gran prestigi. El càmping Empordà de l'Estartit ha estat premiat per la influent associació holandesa ANWB com a Millor càmping familiar. El premi s'ha atorgat durant una gala online per mitjà de les votacions dels usuaris del Royal Dutch Touring Club ANWB, que compta amb 4'5 milions de famílies associades. A més, el càmping Las Dunas de Sant Pere Pescador ha quedat finalista en la mateixa categoria.

Cada any l'ANWB, que engloba la comunitat de campistes més gran d'Europa, premia quatre categories, entre els quals es troba la de Millor càmping familiar que enguany ha rebut l'Empordà.



Càmping petit amb un gran encant

L'Empordà és un petit càmping amb un gran encant que compta amb 260 parcel·les i 9 allotjaments. Situat a un quilòmetre de l'Estartit, en un entorn ideal per passar-hi les vacances, l'establiment s'ha especialitzat en turisme familiar i ofereix un gran nombre d'activitats orientades, sobretot, als més petits. El càmping, que habitualment obre del 27 del març al 10 d'octubre, disposa de dues piscines, una per adults i una altre per a la mainada. L' Empordà, que va obrir les portes el 1982, està gestionat per la família Ferrer.



Reconeixements a set càmpings gironins

En la mateixa gala online, l'ANWB ha reconegut set càmpings de les comarques gironines amb els prestigiosos TopCamping ( que equivalen a la categoria de 5 estrelles). Són Les Medes, de l'Estartit; La Ballena Alegre, Las Dunas, l'Àmfora i Aquarius, de Sant Pere Pescador; Sandaya Cypsela Resort, de Pals; i Laguna, de Castelló d'Empúries.

Els TopCamping es basen en l'opinió dels inspectors dels països d'origen i el reconeixement queda reflectit en la guia de càmpings que edita la ANWB, que és un referent molt important per als campistes holandesos.

Els càmpings han aplicat per fer front al Covid-19 grans mesures de seguretat, tant les establertes per llei com de reforç impulsades per l'Associació de Càmpings de Girona (www.campingsingirona.com), i han pogut oferir als clients tranquil·litat i protecció, a més de la gran qualitat que cada any destaca, amb un gran nombre d'inversions en millores i reformes per seguir sent capdavanters.



Associació de càmpings de Girona

És la més antiga d'Espanya, compta amb 73 associats (més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix unes 120.000 places d'allotjament. El total de places d'allotjament de càmpings de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada.