"He volgut posar el meu granet de sorra per fer del món un lloc més sa"

L'Empordà als Aparadors és una campanya de dinamització comercial per donar suport als botiguers i als productors de la comarca en el context de la crisi econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19. Mentre duri la campanya publicarem entrevistes amb alguns dels participants.

- Què és la cosmètica natural ecològica?

- La cosmètica natural ecològica, o BioCosmètic, manté i/o reconstrueix l'equilibri natural de la nostra pell. Ajuda a activar els seus poders autoreguladors i reforça la seva funció natural. La cosmètica convencional, per la seva part, conté moltes substàncies inactives destinades a donar textura, olor i conservació al menor cost, i per aquest motiu utilitza ingredients sintètics, residus de petroli (com per exemples parafines o parabens), substàncies que no tenen res a veure amb cuidar de manera sana la pell.

La nostra pell necessita fórmules equilibrades, no aquelles que estan formades per un 80% d'aigua i alguns ingredients per tenir cura de la pell. A Jutta Lange JL Cosmética Natural fem productes honestos: el nostre natural és ecològic, elaborem fórmules equilibrades respectant el tipus de pell, treballem 100% sense tòxics, i no fem proves en animals.

- Vostè va crear la seva pròpia marca el 2013. Va ser fàcil fer-ho?

- Em va costar 12 anys desenvolupar la meva línia de BioCosmètics i les fórmules dels meus productes, 12 anys de burocràcia i de tot tipus d'obstacles. La legislació no distingeix entre empreses multinacionals i petites empreses artesanals, i per aquestes últimes el camí és molt més difícil. Hi havia moments on no veia la llum al final del túnel, però ho vaig aconseguir! Quan tens un somni tan gran, l'únic camí possible per arribar a la meta és ser fidel als teus valors.

Elabora productes de cosmètica de proximitat, un fet que no és gaire habitual. Com definiria els seus productes?Vaig fundar Jutta Lange JL Cosmética Natural amb la intenció d'oferir BioCosmétics honestos, equilibrats, lliures de tòxics i 'cruelty free', posant el meu granet de sorra per fer del món un lloc més sa i donar als clients la possibilitat de cuidar la pell d'una manera sana i equilibrada.

A JL Cosmética Natural seleccionem i utilitzem principis actius d'altíssima qualitat i d'agricultura ecològica per elaborar productes que conservin tots els seus nutrients naturals i que estiguin lliures de substàncies perilloses per a la salut. Les nostres fórmules estan equilibrades respectant el tipus de pell.

Una altra gran diferència amb la majoria de marques és que no treballo amb aigua. Buscava més poder de la natura i per això he optat per treballar amb aigües florals que provenen directament del procés de la destil·lació i que mantenen tot el poder de la planta: Aigua de Rosa Damascena, Aigua de Hamamelis, Aigua de Menta, Aigua de Pastanaga Salvatge...

- Com l'ha afectat la crisi de la Covid-19 i quines mesures ha pres per fer-hi front?

- Va arribar en un moment molt inoportú, ja que al febrer havia acordat dues importants col·laboracions que es van cancel·lar el 16 de març. També tenia previst participar a dues fires internacionals importants de productes orgànics, que van ser cancel·lades. D'altra banda, els consumidors han canviat el seu comportament a l'hora de comprar, i és normal, ja que a banda d'una crisi sanitària també hi ha gent que pateix crisi financera.

A la primavera vam notar més moviment de venda online. Hem ampliat els mitjans digitals, hem incorporat un xat a la pàgina web jlcosmeticanatural.com perquè els clients puguin demanar consells directament. He aprofitat aquests mesos per desenvolupar noves fórmules que, amb una mica de sort, veuran la llum el 2021.

- Participa en la campanya L'Empordà als l'aparadors. Com valora aquesta iniciativa?

- És una molt bona iniciativa. Tots estem vivint temps difícils i la idea d'unir el comerç local amb productors i productes locals, i transformar-los en un gran aparador de l'Empordà em sembla un acte de solidaritat molt maco. Esperem que aquesta iniciativa desperti l'interès dels consumidors i que hi hagi resultats positius, una campanya de Nadal diferent i solidària.