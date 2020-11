El sector pesquer català s'uneix per retirar residus contaminants del mar

Prop del 80% d'aquesta forma de contaminació marina és per plàstics.

Cada vegada hi ha més evidències dels impactes negatius de les deixalles marines sobre la biodiversitat i els ecosistemes marins. Diversos estudis indiquen que prop del 80% d'aquesta forma de contaminació és per plàstics i que la principal font són les activitats humanes terrestres. Aquesta problemàtica es pot associar a pèrdues econòmiques directes o indirectes causades per la degradació ecològica o paisatgística d'espais marins, la pèrdua de biodiversitat, el transport d'espècies invasores o els danys als arts de pesca o durant la navegació.

Amb l'objectiu de promoure un mar sense brossa, el Departament d'Agricultura ha convocat una nova partida d'ajuts destinats a la compensació d'activitats pesqueres de recollida de deixalles marines corresponents a l'any 2021. Aquesta ajuda, que es va convocar per primer cop l'any passat, té un import d'1 milió d'euros i està cofinançada pel Fons Europeu Marítim de la Pesca (FEMP) i la Generalitat de Catalunya.

L'ajut, que s'adreça a les quatre Federacions de Confraries de Pescadors catalanes, ha de permetre la consolidació del programa Pescaneta, iniciat l'any 2020 pel sector pesquer a la totalitat del litoral català, i impulsar actuacions de divulgació i conscienciació de la ciutadania envers la importància de la lluita contra la brossa marina (marine litter) i l'imprescindible paper del sector pesquer en la cura dels nostres mars.



El programa Pescaneta ja compta amb l'adhesió de 360 embarcacions

L'any 2020, el Departament d'Agricultura, a través de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, va impulsar el projecte Pescaneta, mitjançant el qual les confraries de pescadors catalanes, coordinades per les Federacions Territorials de Confraries de Pescadors i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, han organitzat un sistema de recollida de les deixalles marines que troben en la maniobra de pesca, amb la participació de totes les modalitats pesqueres. A més, es duen a terme actuacions de comunicació, informació, formació i sensibilització i conscienciació de la ciutadania envers la problemàtica dels plàstics a mar.

El projecte es realitza a través d'una acció col·lectiva amb la finalitat de visualitzar l'esforç del sector pesquer en la recollida de residus a mar i transmetre a la societat el fet desconegut que els pescadors catalans col·laboren diàriament en la recollida de residus que no han generat ells mateixos i que queden molts cops enganxats a les seves xarxes.

En la primera fase del projecte, s'hi han adherit 360 embarcacions. Principalment, s'han recollit bosses i ampolles de plàstic i llaunes, i fins i tot han trobat una ampolla de l'any 1992 que demostra la resiliència d'aquest material a mar. Destaca també la trobada d'una gran quantitat de residus vegetals que el temporal Glòria va arrossegar a les nostres costes.

Les embarcacions que participen en el projecte informaran diàriament sobre les dades de deixalles marines que recullen, cosa que permetrà disposar d'informació qualitativa i quantitativa. Pròximament, s'implementarà una APP que permetrà, mitjançant un geolocalitzador, conèixer el punt exacte on es troben les deixalles, la quantitat, el dia i l'hora i les dades de l'embarcació (nom, matrícula, port de desembarcament, modalitat de pesca).

A més, s'ha iniciat una campanya de comunicació mitjançant les xarxes socials (www.facebook.com/pescaneta, pesca_neta en Instragram i YouTube) i mitjans de comunicació locals (televisió, ràdio i premsa) amb la finalitat de conscienciar la ciutadania sobre aquesta problemàtica.

També s'ha desenvolupat una plataforma en línia per a les escoles amb contingut sobre el projecte i altre material comunicatiu adreçat als més menuts.

El programa Pescaneta i les actuacions de finançament corresponents s'inscriuen plenament en el marc de la implementació de l'Estratègia marítima de Catalunya 2030, que preveu impulsar iniciatives de retirada activa de residus presents a l'ecosistema i accions per millorar el coneixement i la conscienciació sobre aquesta problemàtica per poder actuar sobre l'origen del problema.