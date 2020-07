Una de cada tres empreses catalanes s'ha vist obligada a aturar totalment l'activitat

Una de cada tres empreses catalanes afectades per la crisi sanitària s'ha vist obligada a aturar completament l'activitat arran de les restriccions imposades per l'administració, segons indica l'Enquesta de clima empresarial, publicada aquest divendres per l'Idescat.

L'estudi apunta que gairebé un 40% dels negocis han tingut problemes de liquiditat, mentre que nou de cada deu han vist com disminuïa la seva facturació. De fet, només un 5% dels establiments enquestats reconeixen que, durant el segon trimestre, les seves vendes s'han incrementat. En aquest sentit, gairebé tres de cada quatre empreses preveu que trigaran almenys sis mesos a recuperar els seus ingressos, mentre que un 8,4% creuen que es veuran abocats a tancar el negoci.