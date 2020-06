La convocatòria de la dotzena edició dels Premis Emprenedors de l'Alt Empordà està oberta fins al 8 de juliol

Els Premis Emprenedors de l'Alt Empordà tenen com a objectiu la dinamització i promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca i el reconeixement a les iniciatives empresarials com a dinamitzadores de l'activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball. La presentació de propostes per participar en la convocatòria d'enguany es pot realitzar fins al 8 de juliol.

Tot i que el termini de presentació de candidatures als Premis Emprenedors Alt Empordà 2020 es va obrir el passat 1 de març, la declaració de l'estat d'alarma i la suspensió de terminis administratiu decretada, van suposar la seva aturada. L'aixecament des del passat 1 de juny d'aquesta suspensió, ha permès reprendre el període de presentació de propostes, que estarà obert fins al 8 de juliol.

Els guardons d'emprenedoria es distribueixen en cinc categories:

Premi Jove Empresari que distingeix l'empresari/a empordanès/a menor de 42 anys que hagi tingut una trajectòria empresarial més destacada

Premi Emprenedor, per al projecte d'empresa de l'Alt Empordà més viable, innovador i amb major potencial de creixement

Premi a la Millor Idea de Negoci: per a les idees de negoci més creatives dels estudiants dels Instituts de la comarca. Aquesta categoria té dues modalitats de premis: Estudiants d'ESO I Estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius

Premi a la Innovació, per a aquella empresa amb seu social a l'Alt Empordà que hagi estat capaç d'innovar en producte, servei o processos.

Premi a la Innovació Turística, per aquella empresa amb seu social a l'Alt Empordà que hagi estat capaç d'innovar en producte, servei o processos.

Atesa l'aturada provocada per la crisi sanitària del Covid19, el lliurament dels premis es farà a la tardor del 2020 al Teatre Municipal de Roses.

Aquesta convocatòria està impulsada l'AJEG (Associació de Joves Empresaris de Girona), el Setmanari de l'Alt Empordà, Fòrum Imagina, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Figueres i l'Ajuntament de Roses.

Podeu descarregar les bases dels Premis a l'adreça www.premisemprenedorsaltemporda.com.