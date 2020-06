Promoció Econòmica posa en marxa el mapa formatiu de l'Alt Empordà

El mes de juny es formalitzen les sol·licituds de preinscripció als estudis del Departament d'Educació. És per aquest motiu que l'àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en el marc del projecte AODL comarcal de comerç, ha elaborat conjuntament amb els ajuntaments de Castelló d'Empúries, Figueres, l'Escala, la Jonquera, Llançà i Roses, un tríptic que recopila l'oferta formativa d'ensenyaments oficials disponible a la comarca, tant de formació reglada com no reglada. L'objectiu és orientar a totes aquelles persones que vulguin integrar-se als ensenyaments oficials, siguin joves o adultes.

Aquest recurs informatiu s'estructura en diferents etapes formatives com són: Formació instrumental, Formació professionalitzadora inicial, Proves d'accés i Cursos d'accés, Cicle Mitjà i Cicle Superior. El mapa es troba disponible al web del Consell Comarcal, on es pot consultar i descarregar. També destaca la informació de cada programa i els terminis de preinscripcions i matrícules.

Recursos per a professionals

La mateixa pàgina web reflecteix un històric de tots els recursos de formació contínua en línia que l'àrea de Promoció Econòmica ha anat recopilant durant el període de confinament i que dia rere dia se segueix actualitzant. Els recursos, que es troben a l'apartat "Mesures COVID-19", estan classificats en els següents apartats: Comerç, Empreses, Autònoms/es i Treballadors/es, i van dirigits a professionals tan en actiu com a l'atur.