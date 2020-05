Endesa ven l'antiga seu de l'Hidro a una empresa d'aliments de mascotes

Després d'estar nou mesos en el mercat immobiliari, Endesa ha tancat el procés de venda de les antigues instal·lacions d'Hidroelèctrica de l'Empordà situades a la cruïlla del carrer Sant Pau amb el carrer González de Soto de Figueres. Es tanca així un nou episodi de la història industrial empordanesa iniciat el 1913 amb la fundació de la companyia per part de set empresaris empordanesos que van signar la seva societat davant del notari Salvador Dalí i Cusí.

Fonts autoritzades d'Endesa han confirmat a aquest setmanari «la venda definitiva de tot l'edifici a una empresa vinculada a l'alimentació de mascotes», el nom de la qual no ha transcendit. La companyia elèctrica va mantenir converses en diferents etapes amb l'Ajuntament de Figueres per a definir el futur d'aquest immoble, situat en un indret estratègic de la ciutat, però finalment no van arribar a bon port.

Les instal·lacions de l'Hidro, com es coneixia popularment l'empresa empordanesa, van quedar en desús l'estiu de l'any passat, quan Endesa va culminar el procés de modernització de la subestació transformadora situada a tocar l'escola Joaquim Cusí, on va ubicar tots els seus serveis tècnics i de manteniment. Les noves dependències van suposar una inversió superior al milió d'euros.

Quan la companyia va començar a planejar el seu trasllat, ara fa uns sis anys, la direcció de l'Institut Ramon Muntaner, aleshores encapçalada pel catedràtic Francesc Canet, es va posar en contacte amb els responsables de patrimoni d'Endesa interessant-se per la nau més antiga de l'Hidro del carrer González de Soto.

La intenció del centre, l'institut d'educació secundària més antic de l'Estat espanyol i amb importants mancances d'equipaments pel fet d'estar ubicat en un antic convent, era trobar el desllorigador a la necessitat d'un espai polivalent que pogués servir de gimnàs i per a fer-hi altres activitats educatives i lúdiques.

Des de fa anys, els alumnes del Ramon Muntaner s'han de desplaçar fins a la zona esportiva de darrere de l'Hospital per a fer ús dels pavellons municipals.

En aquella trobada, Endesa ja va mostrar la seva «plena predisposició» a parlar del tema. Les gestions fetes per l'equip directiu de l'institut, però, no van trobar continuïtat en la resta d'administracions que es podien implicar en el tema per raons diverses.

Quan Endesa va decidir vendre tot el conjunt dels edificis de l'antiga Hidro, l'empresa va explicar que continuen oberts a qualsevol mena de negociació dins d'aquest procés de venda del seu patrimoni.



La nau de la central tèrmica va ser construïda el 1923

L'any 1922, l'Hidro va traslladar les seves oficines fundacionals del carrer Sant Josep, al carrer de Sant Pau. Aquest edifici va ser una aportació a la societat de Carles Cusí de Miquelet. Amb el pas dels anys es va anar modernitzant. L'any 1923 va entrar en servei la central tèrmica construïda al carrer González de Soto que va servir de garatge i magatzem d'Endesa.