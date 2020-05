La Cambra veu un "error extraordinari" retallar 215 MEUR en polítiques actives d'ocupació a Catalunya

La Cambra de Comerç de Barcelona ha afirmat que la decisió del govern espanyol fa unes setmanes de retallar 215 milions d'euros inicialment destinades a polítiques d'ocupació a Catalunya és un "error extraordinari". Es tracta d'un quantitat inclosa en el pressupost destinat a la Formació Ocupacional per al 2020 i que equival al 55% del pressupost destinat a les polítiques actes d'ocupació al SOC. Per l'ens cameral, la "greu crisi econòmica" derivada de la pandèmia del coronavirus comportarà un descens de les taxes d'activitat i ocupació i subratlla que la "incertesa i les mesures de desconfinament abocaran moltes empreses a una situació insalvable, que es traduirà en acomiadaments o fins i tot el tancament de l'activitat".

"No podem acceptar de cap manera aquesta retallada per part de l'Estat en el desplegament de polítiques actives d'ocupació i formació a Catalunya", afegeix la Cambra en un comunicat. La mesura estava inclosa en el reial decret 11/2020 del 31 de març en què s'estableix que amb caràcter excepcional i per fer front a la pandèmia "els ingressos derivats de la cotització per al 2020 podran destinar-se al finançament de les prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació". "Això comporta desviar les cotitzacions per formació professional que aporten les empreses i els treballadors al sistema", critica.

Segons la Cambra la inversió ocupacional ja era "insuficient" abans de l'emergència sanitària i afegeix que "en temps de crisi la inversió en formació és més necessària que mai ja que invertir en educació és equivalent a invertir en creixement econòmic i social". D'altra banda, també considera que es "desatendrà l'emprenedoria en un moment en què cal potenciar la creació d'activitat i llocs de treball".