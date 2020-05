La cooperativa de Capmany tindrà un centre d'interpretació de la vinya i el vi

L'Ajuntament de Capmany ha aprovat inicialment, en l'últim ple municipal, el projecte d'adequació de la nau de llevant de la cooperativa agrícola El Parral, per convertir-lo en un centre d'exposició i interpretació del vi. Segons explica l'alcalde, Joan Fuentes, «cada tina serà explicativa» i l'objectiu que s'han marcat serà poder estrenar aquest nou espai per la festa major del febrer de l'any vinent. En la mateixa sessió plenària, es va aprovar el conveni amb la família Cabañó-Juanola per la cessió en dipòsit, en règim de comodat de diverses peces vinculades amb el món de la vinya i el vi.

«Hem aprovat el projecte i, ara, s'ha de licitar», manifestava el batlle capmanyenc, que destaca les 32 peces de la família llersenca, que havien estat exposades, fins a l'any passat, a la cooperativa Ricardell de Pont de Molins.

L'edifici de la Cooperativa El Parral es va construir a principis del segle XX i el Sindicat de Capmany va ser el primer de l'Alt Empordà. L'any 2010 la cooperativa es va dissoldre i l'edifici va passar a ser propietat de l'Ajuntament de Capmany, que dona continuïtat a la recuperació d'aquesta instal·lació emblemàtica.

L'alcalde de Capmany també destaca, dels temps actuals, que, «malgrat no prestar atenció presencial a l'ajuntament, tot ha seguit funcionant amb normalitat, ja que els departaments administratius i tècnics han pogut seguir treballant des de casa sense retardar cap tràmit».

Joan Fuentes, sobretot, vol fer una menció i un agraïment especial a la feina de la secretària interventora. «Vull fer un agraïment i reconeixement a la seva gran feina i dedicació durant cada dia des que treballem i estem en estat d'alarma», manifesta l'alcalde de Capmany.