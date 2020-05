L'Ajuntament de l'Escala acorda un pla de xoc econòmic i social valorat en 1,4 milions

L'Ajuntament de l'Escala ha acordat un pla de xoc econòmic i social per fer front als efectes de la Covid-19, amb una quarantena de propostes valorades en 1,4 milions d'euros. El pla s'ha redactat després de les converses mantingudes amb representants dels diferents sectors i amb tots els grups municipals.

El contingut del pla, segons informa l'Ajuntament, ha estat subscrit pels grups municipals de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya i En Comú l'Escala, que representen a setze dels disset regidors del plenari. N'ha quedat fora l'únic regidor de Gent de l'Escala.

"Entre tots hem pogut treballar un document que jo entenc que és una proposta molt ambiciosa des del punt de vista econòmic i social", destaca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, que ha agraït també la predisposició i implicació de la resta de grups municipals i de tots els representants sectorials amb qui s'ha parlat.



Contingut del pla de xoc

Aquest és el text consensuat per la gran majoria de forces polítiques representades en el plenari de l'Escala:

"L'Ajuntament de l'Escala és conscient de les importants conseqüències econòmiques i socials que la crisi sanitària de la Covid-19 està provocant en el municipi. Tot indica que aquestes tindran una repercussió més enllà del curt termini, i és per aquest motiu que, al marge de les accions que ja s'estan executant per reduir un primer impacte de la crisi, s'està treballant en la definició de línies estratègiques i en l'adopció de diverses mesures que permetin pal·liar els efectes negatius sobre el teixit empresarial i els col·lectius més vulnerables de la població en els propers mesos.



En un context en què gràcies, especialment, a la feina dels nostres professionals sanitaris, i a l'esforç individual i col·lectiu de la població, la crisi sanitària remet i s'albira una desescalada que esperem ens porti ben aviat a una recuperació de la normalitat, l'Ajuntament de l'Escala, juntament amb la resta d'administracions, vol esdevenir un agent determinant d'aquest procés de recuperació social i econòmica al municipi.



A aquests efectes, les àrees d'Atenció a les Persones i de Turisme i Promoció Econòmica, de forma coordinada i en sessions de treball transversals en les quals han participat la resta d'àrees de govern, així com de la resta de grups polítics municipals i representants dels principals sectors afectats,ha elaborat aquest document, en què es recullen una quarantena de propostes d'actuació per part de l'Ajuntament de l'Escala, valorades en 1,4 milions d'euros.



Propostes de suport al sector empresarial i comercial

1. Modificació del calendari fiscal per donar la possibilitat de pagar tots els tributs locals fins al 31 de desembre de 2020, sense interessos ni recàrrecs.



2.Accions de màrqueting i promoció turística:

a) Campanya de promoció de l'Escala com a destinació turística, juntament amb el MAC Empúries (valoració: 15.000 €)

b)Campanya de promoció del comerç local (valoració: 5.000 €)

c)Campanya de promoció conjunta amb els municipis de la Badia de Roses (valoració: 5.000 €)



3. Reorientació de les activitats d'estiu d'acord amb el nou context turístic i les seves necessitats (valoració: 15.000 €)



4.Ajuts al sector comercial i turístic per a l'adquisició d'elements de protecció i seguretat, per la posada en marxa de projectes d'innovació tecnològica i innovació, i pels perjudicis soferts durant el període d'estat d'alarma covid.-19...... 115.000 €



5. Programa de formació en prevenció i desinfecció de la COVID19 per a empresaris i comerciants (3.000 €)



6.Programa de dinamització comercial i cultural de proximitat, amb la contractació de grups musicals del territori (valoració: 20.000 €)



7. Reducció d'un 25 % de la quota corresponent a la taxa d'escombraries industrials (valoració: 200.000 €)



8. Reducció del 75 % de la quota corresponent a la taxa d'OVP per terrasses i la resta d'activitats, comerç i mercats (valoració: 270.000 €)



9. Implementació d'un programa-estudi per valorar les possibilitats d'augmentar l'OVP en aquells casos en què la seguretat del trànsit i la mobilitat de persones ho permeti. Les persones interessades a reobrir el local a partir de l'entrada a la Fase1 del desconfinament i ampliar la capacitat de la terrassa, han d'omplir el següent formulari https://forms.gle/M3CanWipUb1kFPJm9 i un tècnic municipal analitzarà cas a cas quines són les opcions possibles i resoldra els dubtes que puguin tenir.



10. Reducció d'un 30 % del cànon a totes les concessions dels serveis de platja (valoració: 100.000 €)



11. Petició a costes de la Generalitat de pròrroga d'un any del Pla d'Usos i de supressió del cànon de les concessions de platges



12. Pròrroga d'un any del contracte per a totes les concessions de platja d'acord amb el Pla d'Usos.



13. Programa de reactivació econòmica i ocupacional conjuntament amb el Consell Comarcal



14. Programa de control, seguretat, neteja i desinfecció de platges i serveis associats. Contractació agents cívics i reforç serveis de neteja........ 70.000 €



15. Proposta de redacció d'un pla especial de telecomunicacions per garantir la connectivitat i la cobertura de mòbil en tot el municipi.



16. Increment dels espais de gratuïtat d'aparcament d'alta rotació en els nuclis comercials per millorar la mobilitat (valoració: 10.000 €)



17. Pla d'ajuda al sector de la construcció local mitjançant un programa d'obres públiques (valoració: 250.000 €)



18. Inversió en equipaments i instal·lacions municipals per adaptar-los a les circumstàncies actuals i garantir la seguretat i higiene tant en els llocs de treball com en les zones de relació amb el ciutadà (valoració: 10.000€)



Valoració total: 1.088.000 €





Propostes per a la recuperació social i juvenil

1. Pla ocupació per a persones aturades (valoració: 60.000 €)



2.Projecte d'aliments de primera necessitat per persones i famílies en situació de vulnerabilitat (valoració: 100.000 €).



3.Despeses socials: subministraments, ajuts al lloguer i al reallotjament i d'altres ajuts directes (valoració: 35.000 €)



4.Programa de captació d'habitatges per destinar-los a lloguer social (valoració 1.000 €)



5.Premis, beques i ajuts d'estudis (valoració: 20.000 €)



6.Projecte per al reforç escolar (valoració: 15.000 €)



7.Beques de casal per a nens i nenes (valoració: 20.000 €)



8.Aportació per garantir les mesures de protecció i desinfecció dels casals (valoració: 20.000 €)



9.Beques menjador per suplementar el 50 % que no atorga la Generalitat (valoració: 30.000 €)



10Ajuts per comprar llibres amb socialització (valoració: 8.000 €)



11. Revisió de les ordenances d'ajuts per al pagament de tributs, flexibilitzant els paràmetres que donen dret a la sol·licitud.



12. Reformulació de l'atenció ciutadana prioritzant l'atenció grupal



13. Reformulació del servei de Club de la Feina per a un millor accés en línia



14. Reformulació del Punt Òmnia d'acord amb la Generalitat



15. Activació del Carnet Jove Escalenc, amb avantatges i propostes per als joves del municipi



16. Curs de Monitor de Lleure per a 15 joves (valoració: 500 €)



Valoració total: 309.500 €





Propostes de dinamització cultural

1. Oferta delsespais expositius municipals (MASLE, Alfolí de la Sal i Castell Carolingi) als artistes professionals locals perquè puguin mostrar i comercialitzar la seva obra.



2. Gratuïtat en l'accés als equipaments culturals de l'Escala:



3. Ampliació dels continguts digitals culturals relacionats amb l'Escala



4. Continuació del consistori com a agent consumidor de cultura.



Valoració total del programa: 1.397.500 €