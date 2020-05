El govern espanyol prohibeix les rebaixes a botigues físiques per evitar aglomeracions

El govern espanyol ha prohibit que els establiments comercials facin rebaixes a les botigues físiques per evitar aglomeracions. "Els establiments no podran anunciar ni dur a terme accions comercials que puguin donar lloc a aglomeracions de públic, tant dins de l'establiment comercial com en les seves immediacions", diu una ordre del Ministeri de Sanitat publicada aquest dissabte al BOE. La restricció no afecta les rebaixes online: "Aquesta restricció no afectarà les vendes en rebaixa ni tampoc vendes en oferta o promoció que es realitzin a través de pàgina web".

La mateixa ordre és la que regula la represa de l'activitat comercial en la fase 1, d'establiments sempre que no superin els 400 metres quadrats. En aquests casos, no es pot superar el 30% de l'aforament i s'ha de mantenir una distància mínima de dos metres entre les persones. Si el local és massa petit i no es pot respectar aquesta distància, només hi potentrar una persona cada cop.

A més, es recomana que s'estableixi un horari d'atenció amb servei prioritari per a les persones majors de 65 anys. Tots els comerços hauran de desinfectar els espais comuns almenys dos cops durant la jornada, un d'ells coincidint sempre amb el tancament, per evitar contagis de coronavirus.