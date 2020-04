Agricultura convoca els ajuts per un import global de 64,8 MEUR

El Departament d'Agricultura ha convocat els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació (CGE) per a l'any 2020, tal com publica aquest dimarts el DOGC. Aquests ajuts s'emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014-2020, i tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'import total d'ajuts previst per a aquesta convocatòria supera els 64,8 MEUR. D'aquest import, el departament hi destina gairebé 37 MEUR distribuïts en 25.000 euros per a l'anualitat 2020; 15,3 MEUR per al 2021; 18,24 MEUR per al 2022, i 3,42 MEUR per al 2023. També es preveu la possibilitat d'incorporar a la convocatòria fons estatals del Ministeri.

L'objectiu dels ajuts del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

En aquest sentit, el Departament d'Agricultura segueix donant suport a les explotacions agràries catalanes amb els ajuts associats a CGE, destinats a fomentar el rejoveniment i la professionalització del sector, la competitivitat de les explotacions, les inversions dirigides a la mitigació del canvi climàtic i la diversificació d'activitats, així com a fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció al medi ambient.

En els ajuts a la competitivitat, continua essent una mesura prioritària la instal·lació de joves empresaris agraris. Aquest ajut, així com els tres que es dirigeixen a inversions (ajut a la millora de la competitivitat, a la mitigació del canvi climàtic, i a la diversificació agrària), mantenen la filosofia de la convocatòria anterior, tot i que incorporen ajustaments en alguns requisits i criteris de prioritat.

A més, Agricultura, per reforçar la instal·lació de joves empresaris agraris, posarà en marxa en breu una nova oficina virtual a RuralCat dedicada als joves que s'incorporen a l'activitat agrària, i amb una atenció especial per als que no tenen experiència prèvia en el sector, així com un observatori de joves per a veure l'evolució dels perfils dels joves que s'han incorporat a l'activitat agrària des de l'any 2015.

Pel que fa als ajuts a la sostenibilitat, de les mesures agroambientals destacar la prorroga voluntària de compromisos als beneficiaris que havien finalitzat els 5 anys, en les mesures de zones humides, prats de dall, Xarxa Natura 2000, races autòctones, apicultura, lluita química, i producció integrada. L'agricultura i ramaderia ecològica estan obertes exclusivament per a nous sol·licitants que no hagin demanat l'ajut en la campanya anterior, i únicament per a superfícies noves que tampoc hagin sol·licitat l'ajut en la campanya anterior, i la resta d'ajuts es qualifiquen d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos. Pel que fa a l'ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques es manté, per darrer any, el règim transitori de les superfícies que deixen la qualificació de zones amb limitacions naturals significatives.