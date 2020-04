CaixaBank i Fundació «la Caixa» donen suport a col·lectius vulnerables

CaixaBank, a través de la seva Acció Social, i en col·laboració amb la Fundació «la Caixa», desenvolupa diferents activitats de suport als col·lectius més desfavorits de les comarques de Girona per pal·liar part dels efectes de la pandèmia del coronavirus.

L'entitat, en col·laboració amb la Fundació «la Caixa» està col·laborant amb l'Ajuntament de Girona per a contribuir a l'acolliment de persones sense sostre al pavelló que s'ha habilitat com a hospital de campanya. La col·laboració també permet mantenir el servei de menjador social que també s'està donant en aquest pavelló.

A més, també s'ha col·laborat amb l'Ajuntament de Figueres per ajudar en la seva lluita contra la pandèmia del Covid-19. Entre les accions que l'Ajuntament de Figueres està duent a terme hi ha la residència per a persones sense sostre que s'ha muntat a un pavelló esportiu. L'entitat hi col·labora amb la vessant de l'alimentació, per poder proveir d'aliments tots els residents en aquest pavelló, així com per fer arribar menjar a les persones grans tancades a casa seva.

Les col·laboracions amb consistoris es completen amb l'ajut a l'Ajuntament d'Olot per comprar material sanitari i de desinfecció que es repartirà a residències i personal de cossos de seguretat i centres sanitaris.

L'entitat financera també està donant suport al Consell Comarcal del Baix Empordà amb material sanitari per fer front a la situació de tensió que estan suportant tots els professionals sanitaris, de serveis socials i d'emergències de la comarca.

A més, s'ha engegat una col·laboració amb el Consorci del Benestar Social del Ripollès, per ajudar-los en l'atenció domiciliària, ja que moltes famílies no poden cobrir necessitats bàsiques d'alimentació, habitatge i subministraments, fet que ha provocat un augment de l'atenció domiciliària.

Al Pla de l'Estany, s'ha posat en marxa una col·laboració amb la Fundació Estany, de Banyoles, per donar-los suport en la seva tasca a la Residència on atén persones amb discapacitat intel·lectual. A causa de la situació generada pel coronavirus i al perill de contagi, han hagut de reforçar-hi el servei per poder atendre durant 24 hores els seus usuaris, a més de fer-hi tasques de desinfecció de manera periòdica per prevenir contagis. La col·laboració ha permès també comprar una tablet perquè els residents puguin contactar amb les seves famílies, i el servei d'un coach online.

Un altre dels àmbits més necessitats de col·laboració són les residències d'avis, que viuen situacions complicades degut al covid-19. En aquest sentit, s'han signat col·laboracions amb la Residència Sant Salvador d'Horta, on s'ha establert una col·laboració per ajudar-los en la compra de material de desinfecció per evitar els contagis.

La Residència Les Vetes de Salt també han rebut el suport de l'entitat financera, a través de la Fundació «la Caixa», i han pogut comprar tablets perquè els residents es comuniquin amb les seves famílies.

També s'han establert col·laboracions amb IAS, l'Hospital Santa Caterina de Salt, la Fundació Hospital d'Olot, i l'Hospital Municipal Josep Baulida (a Llagostera).

Totes aquestes iniciatives s'emmarquen dins de #AmbTuAraMésQueMai, que engloba les diferents mesures que està llançant l'entitat per a ajudar als clients com avançar el dia de cobrament de les pensions i evitar cues a les oficines, la línia de crèdit de 25.000 milions d'euros per a pimes i autònoms, entre d'altres. D'aquesta forma, CaixaBank intenta mitigar els efectes econòmics del coronavirus i posa en valor l'esforç del banc i de tots els seus empleats per a estar al costat de la societat en aquests moments tan difícils.



Voluntariat de CaixaBank a Girona

A més, el suport als sectors de la societat més afectats pel Covid-19 també s'està fent des de les Associacions de Voluntaris de La Caixa en tot el territori.

A Girona, hi ha actualment tres iniciatives en marxa. Una d'elles, «Mascaretes Voluntàries», està recollint llençols de cotó, que els Mossos d'Esquadra van recollir i dur a la Tintoreria El Sol, on van ser desinfectades i es van distribuir entre cosidores voluntàries. Les mascaretes s'estan distribuint entre entitats socials amb gent gran o persones discapacitades ingressades.

A més, s'està duent a terme l'activitat Roda de Vida, que manté correspondència escrita entre un voluntari i diferents persones que estan ingressades a residencies i es troben soles.

L'Associació de Voluntaris de La Caixa a Girona també ha engegat una activitat amb la residencia Les Oliveres, on cada tarda fan una vídeo conferencia amb un voluntari, que els llegeix un conte o una història.



L'Acció Social, un dels pilars del Pla de RSC de CaixaBank

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d'oficines de CaixaBank dona suport a la Fundació «la Caixa» en la seva tasca social, detectant necessitats d'entitats socials locals i canalitzant una part de la seva Obra Social. La col·laboració entre ambdues institucions fa possible que milers de petites entitats socials solidàries puguin accedir a ajuts econòmics per a fer realitat els seus projectes. Cada any, més de 11.000 projectes reben, globalment, uns 44 milions d'euros del que es beneficien més de 7.000 entitats socials arreu de l'Estat.

L'Acció Social és un dels eixos centrals del Pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de CaixaBank dins del seu model de banca socialment responsable. A més de la distribució d'ajuts econòmics de la Fundació «la Caixa», Acció Social promou el voluntariat dels empleats de CaixaBank organitzant Setmanes Socials, a les que s'adhereix prop de la meitat de la plantilla; impulsa la seva participació en centenars de tallers d'educació financiera; i organitza la recollida anual de mil·lions de litres de llet amb destinació al Banc d'Aliments.

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. Fruit de l'herència que ha rebut manté una actitud de servei a la societat i als seus clients. Per això té un compromís ferm amb la inclusió financera i és l'única entitat present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000. És també l'única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de MicroBank, per ajudar-les a impulsar els seus projectes personals i professionals. Manté un compromís amb la cultura financera a través de nombroses iniciatives, per ajudar a que les persones prenguin millors decisions en la gestió de la seva economia domèstica.

CaixaBank destaca per la seva actuació responsable i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals. El Dow Jones Sustainability Index el sitúa entre els millors bancs mundials en termes de responsabilitat corporativa. L'organització internacional CDP, per la seva banda, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic. A més, Nacions Unides ha atorgat a l'entitat, a través de les seves filials VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, la màxima qualificació (A+) en inversió sostenible.