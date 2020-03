Díaz, sobre la possibilitat d'ajornar impostos: "Com paguem els salaris dels sanitaris? Hem de ser generosos tots"

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha descartat ara per ara un ajornament del pagament d'impostos tot i que ha confirmat un nou paquet de mesures per a autònoms, pimes, llogaters, treballadors sense subsidi i empleades domèstiques. En una entrevista a Telecinco, Díaz ha respost a aquesta qüestió amb una pregunta: "Com paguem els salaris dels professionals de la sanitat? O als professors? Amb donacions?". En aquest sentit, ha assegurat que el govern està aplicant mesures que "no deixen a ningú enrere" perquè "a diferència de l'altra crisi financera, aquesta no la poden pagar els de sempre". "Hem de ser una mica generosos tots. Fem política en altres moments, ara anem units i remem en la mateixa direcció", ha insistit.

Díaz ha assegurat que el paquet de mesures que s'aprovarà al Consell de Ministres d'aquest dimarts busca "protegir tots els col—lectius del país". En aquest sentit, ha admès que li hauria agradat que el diàleg amb els agents socials fos "l'ordinari" però que la situació excepcional que viu el país no ho permet. Malgrat això, ha dit que s'està parlant amb tothom "encara que és legítim que algunes mesures no agradin a la patronal".

Entre les mesures, Díaz ha avançat que hi haurà moratòries a les quotes dels autònoms, ajuts per a les treballadores domèstiques, per als treballadors sense subsidi, al pagament de lloguers o mesures per evitar desnonaments. Ha descartat, en canvi, una ajornament en el pagament d'impostos.

Amb tot, la ministra ha defensat la mesura del permís retribuït per als treballadors de serveis no essencials i ha assegurat que les noves restriccions són la única mesura per fer baixar la corba de contagis pel coronavirus. "Convertim tots els dies en diumenge perquè la corba baixi", ha dit.