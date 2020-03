Les vendes dels vins de la DO Empordà cauen més d'un 90% pel coronavirus

Les vendes de vi de la DO Empordà han caigut entre un 90% i un 100% per l'emergència sanitària del coronavirus i les mesures de confinament. Si bé l'activitat agrària es manté per poder seguir cuidant els ceps complint amb les normes de seguretat, les vendes han quedat molt tocades pel tancament d'establiments, restaurants i d'activitats com l'enoturisme, on s'han fet alguns ERTO, i les visites als cellers. Les que continuen obertes al públic són les cooperatives agrícoles com la de Garriguella i Espolla per vendre articles de primera necessitat. Segons informa la DO Empordà, les exportacions també s'han frenat i actualment només es mantenen comandes de països com ara EUA i Mèxic mentre el mercat europeu està parat.

Enmig del pessimisme que viu el sector, la DO Empordà ha posat en marxa la campanya #EmpordaDesdeCasa on a través de les xarxes socials sommeliers, enòlegs i restauradors publiquen vídeos amb recomanacions i animant als ciutadans a comprar vins de la denominació per internet o als establiments que estan oberts. També aprofiten per brindar per aquells treballadors de serveis essencials.

Dins de la mateixa campanya, el Consell Regulador i els cellers empordanesos organitzaran aquest cap de setmana un tast online de vins empordanesos a través del perfil d'instagram de la denominació de l'Empordà. Al tast hi participaran cellerers de l'Empordà i diversos convidats que dissabte vinent al migdia proposaran una activitat lúdica durant aquests dies de confinament.