Els avals de l'Estat cobriran el 80% del crèdit de pimes i autònoms i el 70% de la resta d'empreses

Els avals de l'Estat cobriran el 80% del crèdit que demanin les petites i mitjanes empreses (pimes) i els autònoms afectats per la crisi derivada del coronavirus. La primera part de la línia de crèdit de 100.000 milions d'euros per promoure la liquiditat de les empreses anunciada fa una setmana cobrirà amb caràcter retroactiu les operacions concedides des del 18 de març i cobrirà tant els nous préstecs com les renovacions. Per a la resta d'empreses, l'Estat avalarà el 70% dels nous crèdits i el 60% de les renovacions. L'executiu de Pedro Sánchez posarà en marxa un primer tram de 20.000 MEUR, la meitat reservada a pimes i autònoms. Els avals tindran la mateixa vigència que el termini concedit pel banc amb un màxim de cinc anys.

L'Estat no ha determinat les condicions i abast dels crèdits i ho deixa en mans de cada entitat. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha confiat en la "responsabilitat" dels bancs i ha esperat que ofereixin els crèdits "de forma raonable" per permetre la recuperació del teixit empresarial.

Montero ha remarcat que aquesta línia de crèdit és "extraordinàriament important" i ha assegurat que el fet que les pimes i els autònoms tinguin un aval del 80% farà que hi hagi "més facilitat" en la concessió de préstecs per part de les entitats bancàries.

"El problema més important no té a veure amb el tipus d'interès" sinó "fonamentalment per la necessitat d'avalar el risc" perquè les entitats tinguin un "matalàs de seguretat" per autoritzar les operacions, ha dit la ministra portaveu.

Montero ha concretat que els crèdits han de servir per atendre a necessitats de finançament de pagaments com els salaris, factures o necessitats circulants així com el venciment d'obligacions financeres o tributàries.

Les condicions dels avals podrien variar

Montero ha dit que quan s'esgotin els 20.000 MEUR en avals, posaran a disposició la resta de quantitats i ha obert la porta a la variació de les condicions dels avals quan es posi en marxa la resta de la línia de crèdit. "Volem observar com es comporta" i, si calgués, "ajustar algun dels criteris", ha explicat Montero, que ha remarcat que l'objectiu de la mesura és que les empreses "puguin conservar el nivell d'activitat econòmica i no es destrueixi ocupació".

Aprovació d'ajuts a autonomies

A banda d'aprovar les condicions del primer tram de la línia d'avals, el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat el repartiment del fons de contingència de 300 MEUR per a les autonomies que servirà per reforçar serveis a gent gran, persones sense sostre o amb dependència.

Segons el repartiment anunciat divendres per la vicepresidència d'Afers Socials després de la reunió de la comissió interterritorial de serveis socials, 45,5 MEUR seran per a Catalunya. A més, l'executiu també ha aprovat el repartiment de 25 MEUR a les autonomies -3 MEUR per a Catalunya- per garantir les beques menjador dels nens més vulnerables.