Disposats a trobar feina en el primer mes de l'any? T'ajudem

95 vacants per cobrir. Oficial 1a mecànic, operaris de fusteria, administratiu sector logístic, operari per a fabrica càrnia, carreters, personal per a atenció a client i més ofertes de feina a Figueres i Girona en aquesta notícia.

GRUP IMAN

Hi ha molts motius per treballar amb nosaltres, tria el teu.

Després de tants anys en el sector hi ha moltes coses que podem explicar-te. Però sabem que el temps és or, així que hem organitzat la informació en diferents seccions per ajudar-te a trobar el que busques ràpidament. Així som, pensant sempre en les necessitats dels nostres clients.

GRUP IMAN selecciona :

ATENCIÓ TELEFÒNICA ADMINISTRATIVA per Riells i Viabrea

Publicat: 2020.01.20

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Seleccionem per a empresa de sector alimentació: administrativa / comercial venda telefònica i realització de comandes.

Es requereix:



– Experiència en realitzar comandes telefòniques, atendre clients i les seves necessitats en base al que necessiten en sector hostaleria, forn de pa, etc €

– Disponibilitat horària i saber treballar sota pressió. L'entrada de comandes és molt àmplia, experiència en comandes, referències, portar control d'albarans i alhora vendre noves línies de productes.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de ATENCIÓ TELEFÒNICA ADMINISTRATIVA a Riells i Viabrea

CARRETILLERO / A SECCIÓ CONGELAT per Caldes de Malavella

Publicat: 2020.01.20

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Des de l'oficina de IMAN Temporing Girona seleccionem un / a operari / a de carretó elevador pora la secció de congelat per a una important empresa de el sector de la distribució logística situada a Girona per realitzar les següents funcions:

* Conducció del carretó frontal en cambra de congelat a -18º

* Preparació de comandes

* Organització de l'magatzem frigorífic

* Càrrega i descàrrega de camions

* Paletització

Requisits mínims:

* Persona proactiva i organitzada

* Vehicle propi





Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de CARRETILLERO / A SECCIÓ CONGELAT a Caldes de Malavella

UN / A COMERCIAL AMB FRANCÈS per a Girona

Publicat: 2020.01.17

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Busquem per a una consolidada empresa de el sector de la protecció solar, amb presència a nivell nacional i internacional: UN / A COMERCIAL PER AL MERCAT FRANCÈS

La persona seleccionada es responsabilitzarà de realitzar les següents funcions:



– Captació i atenció a client

– Realització de pressupostos i ofertes comercials

– Seguiment d'estratègies empresarials

– Ampliar i mantenir la cartera comercial

Què oferim?

– Posició estable

– Incorporació inicial per ETT amb possibilitat de posterior incorporació a empresa

-Flexibilitat d'horaris

– Jornada completa

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'UN / A COMERCIAL AMB FRANCÈS a Girona

UN / a adminitratiu / VA COMERCIAL AMB FRANCÈS per a Girona

Publicat: 2020.01.17

– 2 vacants.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Per a una consolidada empresa de el sector de la protecció solar, amb presència a nivell nacional i internacional, busquem: UN / A ADMINISTRATIU / VA COMERCIAL PER AL MERCAT FRANCÈS

La persona seleccionada es responsabilitzarà de donar suport a totes les gestions administratives i comercials des del primer contacte amb el client fins al lliurament del producte:



– Gestió de l'agenda de l'comercial i atendre trucades dels clients francesos

– Gestió de les comandes per diverses vies

– gestions de possibles incidències i reclamacions

– Seguiment postvenda i potenciació de la venda

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'UN / a adminitratiu / VA COMERCIAL AMB FRANCÈS a Girona

OPERARI / A DE PRODUCCIÓ EN CÀRNICA per Banyoles

Publicat: 2020.01.17

– 4 vacants .

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Es busquen operaris / es per a la línia d'embotits com també per a la línia d'envasament. Depenent de la posició la persona haurà de realitzar les funcions de:

Producció en cadena en línia d'envasat realitzant les funcions d'envasar, etiquetar, empaquetar €

Producció en cadena en la línia d'embotició realitzant les funcions d'embotir

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'OPERARI / A DE PRODUCCIÓ EN CÀRNICA a Banyoles

ADMINISTRATIU / A LOGISTICA per Vidreres

Publicat: 2020.01.14

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

IMAN ETT, selecciona per important empresa de el sector logístic:

SI NO reuneixes EL PERFIL I NO TENS EXPERIÈNCIA EN CONTROL DE RUTES DE TRANSPORT PER FAVOR HA TENIR EN COMPTE. CAL REUNIR EL PERFIL SOL·LICITAT

Administratiu / a logística, experiència en control de rutes, organització d'albarans, comandes, rutes, contacte amb els conductors, resolució d'incidències, control de la base de dades, coordinar les rutes als xofers ..

Es necessita persona flexible en horaris i amb disponibilitat telefònica (mòbil d'empresa) per si ocorren incidències en les rutes programades.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'ADMINISTRATIU / A LOGISTICA a Vidreres

OPERARIS FUSTERIA per Hostalric

Publicat: 2020.01.14

– 3 vacants .

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

IMAN ETT PRECISA INCORPORAR PER IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR DE LA FUSTA SITUADA A HOSTALRIC:



Operari fusteria oficial primera, operari CNC fusteria i operari per màquina seccionadora.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de OPERARIS FUSTERIA a Hostalric

Operari / a Injecció de Plàstic per Preses (Les)

Publicat: 2020.01.09

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Des d'IMAN Temporing a Vic seleccionem per a una important empresa d'Injecció de plàstic de la comarca de la Garrotxa un / a Operari / ad'Injecció de Plàstic.



Les Tasques a realitzar en AQUEST lloc de Treball són:

– Preparació de maquinària d'injecció de plàstic.





Requisits mínimis:

– Experiència mínima d'1 any al lloc o similar.

– Disponibilitat d'incorporació immediata.

– Residència FOTOS DE a l'lloc de Treball.

– Disponibilitat de vehicle PROPI per desplaçar-se a l'lloc de Treball.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Operari / a Injecció de Plàstic a Preses (Les)

Rodi Motor Services selecciona :

Oficial 1a mecànic / a + diagnosi Automòbil per Figueres

Publicat: 2020.01.15

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Busquem mecànic / a, per als nostres tallers de l'Empordà i Girona. Les seves funcions seran:



– Manteniment integral de el vehicle.

– Substitució de components: amortidors, embragatges, caixes de canvi i transmissions (manuals), distribucions (corretja i cadena), juntes de culates, motors.

– Diagnòstic i reparació de sistemes.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Oficial 1ª mecànic / a + diagnosi Automòbil a Figueres