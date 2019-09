Els creadors del videojoc Animal Hero World inicien una recaptació de fons

L'equip de professionals que treballa en la creació del videojoc Animal Hero World ha iniciat una campanya de crowdfunding per recaptar fons pel seu projecte definitiu. El joc que tenen entre mans està pensat per ajudar les capacitats cognitives de nens i nenes amb Síndrome de Down a partir de vuit anys, i estarà disponible el mes d'abril per a tauletes.

El crowdfunding s'inicia aquest dijous 26 de setembre i durarà fins al 26 d'octubre. Durant aquests trenta dies, tothom qui ho vulgui pot fer donacions a través del seu portal web www.animalherouniverse.com. «Depenent de cada donació, que és d'import lliure, es donen un seguit de recompenses».

A partir dels setze euros de donació, els creadors gratificaran amb «premis» com ara postals, adhesius, pòsters o bosses de roba. A mesura que la quantitat donada augmenta, els premis són cada vegada més bons, i es podria aconseguir incloure un dibuix propi dins del joc, batejar algun animal de dins el joc o fins i tot crear un personatge a partir de la foto de la pròpia mascota.

Des de l'organització, expliquen que necessiten una recaptació mínima de 15.000 euros, tot i que «ens agradaria arribar fins als 50.000 euros, que és el nivell més top al qual aspirem per ara. Seria la versió més òptima i extensa», diu Sílvia Quera, CEO i Project Manager. La figuerenca fa equip amb la dissenyadora Yolanda Peregrin; el programador Aniol Batallé i l'artista Alba Bosacoma.