Els estrangers afiliats a la Seguretat Social creixen un 8,90% interanual al maig a Catalunya

Els estrangers afiliats a la Seguretat Social van créixer un 8,90% respecte al mateix mes de l'any anterior a Catalunya, arribant als 516.109. En comparació amb el mes anterior la pujada va ser del 3,63%. La major part estaven adscrits al règim general, amb 438.587, seguit dels autònoms (76.797) i el mar (726). Per països, 171.409 provenen de la Unió Europea (UE) i és Romania el principal país d'origen (48.687). De fora de la UE hi ha un total de 344.700 treballadors i és el Marroc (64.898) el principal. Al conjunt de l'Estat, la mitjana de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social es va situar en 2.155.149, un 3,30% més que a l'abril i un 7,54% més que el mateix mes de l'any anterior.

Com a Catalunya, a l'Estat també és Romania el principal país d'origen amb 361.574 treballadors, seguit del Marroc (279.965), Itàlia (126.779) i Xina (106.475). Del total, 1.265.626 procedeixen de fora de la UE i 889.522 de països comunitaris, segons dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

D'altra banda, la major part són afiliats al règim general (1.811.029), mentre que 339.376 són autònoms, 4.682 estan adscrits al règim del mar i 61 al del carbó.

Les Illes Balears va ser la comunitat amb un creixement mensual més destacat, un 18,48%, seguida d'Aragó (12,17%), La Rioja (10,34%) i Extremadura (10,17%). L'única on no es registra un creixement és a les Illes Canàries, on baixen un 1%. En canvi, en termes interanuals és Extremadura la que registra un major increment, d'un 14,27%. Catalunya ocupa la cinquena posició amb el 8,90%.