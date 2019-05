Has aconseguit el teu propòsit professional?

Fotograma de l'espot El teu Propòsit



Només un 23,4% dels espanyols en edat per treballar considera que sí ha aconseguit el propòsit que s'havia fixat a nivell laboral en la seva vida. La resta opina que no l'ha aconseguit: un 25% pensa que a més no ho aconseguirà mai, un 22,7% creu que, encara que no ho ha aconseguit, ho farà en el curt termini, i un 28,9% pensa que podrà aconseguir-lo algun dia.

Així es desprèn de l'estudi realitzat pel Grup Adecco amb motiu de la presentació de la seva nova campanya El teu Propòsit. La multinacional de Recursos Humans ha comptat amb la participació del director de cinema, guanyador d'un Premi Goya, Daniel Sánchez-Arévalo, qui ha dirigit l'espot central de la campanya, centrat en la importància d'una bona orientació per a aconseguir els propòsits personals i professionals de cadascun.

El propòsit laboral

Seguint amb l'estudi realitzat entre més de 1.000 persones en actiu de tota Espanya, les raons de per què no han aconseguit aquest repte professional somiat són molt variades i afecten la falta de bones oportunitats al mercat laboral, a la crisi econòmica que es va portar per davant el negoci de molts emprenedors, a la situació econòmica que encara tenim avui dia, etc

Encara que hi ha enquestats que reconeixen que els falta formació per a poder complir aquest somni, per haver triat en el seu moment un itinerari formatiu que no era motivacional i per la indecisió i la por a deixar la zona de confort aconseguida en l'àmbit professional. En menor mesura parlen de falta d'inversió per a realitzar els seus projectes, per la seva edat o per la falta de motivació per a aconseguir-ho.

Això sí, la gran majoria dels enquestats al nostre país són optimistes respecte a la seva situació laboral a mitjà termini i, preguntats per on es veuen en aquest terreny dins de 5 anys, el 58,9% espera tenir un treball i un futur millor del que té ara. Un 38,5% es veu en el mateix lloc i empresa que té actualment i només un 2,6% afirma que segurament estigui en pitjor situació.

Aquestes dades són molt importants perquè la consecució dels propòsits laborals està estretament lligada amb l'assoliment dels objectius personals, segons manifesten 6 de cada 10 enquestats.

Propòsits personals

Preguntats per objectius i metes vitals, 7 de cada 10 espanyols consultats per Adecco tenen clar quin és el seu propòsit en la vida. Hi ha un 20% que no sap si realment té un propòsit o es va deixant portar i un 9,1% diu que no el té o no li ho ha plantejat mai.

D'aquest percentatge d'enquestats que diu saber quin és el seu propòsit en la vida, només 1 de cada 3 creu que ja ha aconseguit aquesta fi desitjada i, és més, el 73,4% confessa que ha tingut (o té) un pla per a aconseguir-lo.

Per altra banda, 6 de cada 10 espanyols (63,4%) confessen que no han aconseguit, almenys de moment, el seu propòsit a la vida.

La majoria d'enquestats al nostre país reconeix que el principal motiu per a no aconseguir aquesta meta és el difícil que li resulta sortir de la zona de confort en la qual es troba (35,6%). En canvi, un 27,7% dels espanyols confessa que el que li frena és la falta d'ajuda per a saber com aconseguir-ho. En tercer lloc, torna a aparèixer la por a assumir riscos quan ja s'ha aconseguit una situació estable en la vida (24,4%) i un 18,1% parla de la por a fracassar. A més, 1 de cada 5 espanyols addueixen falta de temps i falta de diners com altres potents raons que els impedeixen complir el seu propòsit vital.

L'equilibri entre propòsits

A pesar que molts espanyols encara no hagin aconseguit el seu propòsit personal i/o laboral a la vida, la veritat és que, a grans trets, el 79,3% declara que li agrada la vida que té, encara que hi ha matisos: un 64,6% diu que li agrada però que canviaria algunes coses i tan sols un 14,7% es defineix com molt feliç. Després d'ells, hi ha un 16,5% d'espanyols que valoren la seva vida amb un "regular" i un 4,2% que confessa no agradar-li la seva vida.

Amb aquesta campanya, el Grup Adecco vol continuar orientant i ajudant els espanyols a trobar ocupació, ja que "el treball és un dels principals motors que connecta a les persones amb els seus propòsits vitals", ha assenyalat en la roda de premsa Jesús Cubero, director de Màrqueting i Comunicació de la multinacional. "Les persones aconsegueixen el seu propòsit quan se senten realitzades en un triple eix: personal, social i professional", ha subratllat.

Perquè tot el que ho desitgi pugui conèixer com d'equilibrades o descompensades estan les citades àrees i, d'aquesta manera, fer el primer pas per trobar el seu propòsit a la vida, Grup Adecco ha creat el site www.tuproposito.es. El site es compon de 3 blocs corresponents a cadascuna de les àrees portades a anàlisis. Cadascun d'aquests blocs compta amb 6 preguntes que, ponderades, llancen una imatge representativa del pes que l'àmbit laboral, el personal i el social tenen actualment a la vida de la persona en qüestió. La imatge serà un triangle; si és equilàter, significarà que ell o la protagonista han aconseguit l'equilibri i, per tant, es troba més a prop de la seva plenitud.

Fotograma de l'espot El teu Propòsit

L'espot pot consultar-se aquí, al canal d'Adecco Espanya a Youtube.