Més d'un centenar de parades han omplert la Rambla de Figueres de llibres i roses en un Sant Jordi marcat per la tramuntana. El fort vent ha obligat a reforçar algunes de les carpes però no ha frenat l'afluència de visitants, que des de primera hora s'hi han acostat per comprar i complir amb la tradició del llibre i la rosa. Llibreters i floristes s'han mostrat optimistes amb el ritme de vendes que des de primera hora han registrat, malgrat que enguany la diada ha caigut en un dia laborable.