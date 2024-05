Emilio López-Menchero proposa un joc d’imatges i idees al cicle Plus Ultra d'Agullana

L’arquitecte, artista visual i pintor Emilio López-Menchero (Bèlgica, 1960), fill d’una família republicana exiliada i també comunista, preparava un projecte per La Infinita de l’Hospitalet. Buscant idees li van proposar anar a Agullana, poble on, al final de la guerra civil, es van reunir el Govern de la República espanyola, l’Estat Major Central i unes quantes ambaixades, entre elles les de Mèxic i la Unió Soviètica. «Va ser aleshores quan vaig trobar un dels únics llibres que tinc del meu avi matern, que explica quan la revolució se’n va anar a fer punyetes, una biografia de Ióssif Stalin escrita per Lev Trotski, que va morir a Mèxic a mans de Mercader», explica l’artista. Aquest és el fil del qual ha estirat, el fruit del qual es podrà veure aquest dissabte, de 9 del matí a les 5 de la tarda, a la perfomance col·lectiva Camarades al cicle Plus Ultra, promogut per les Antípodes, a Agullana.

L’acció de López-Menchero s’inclou dins una sèrie que fa anys desenvolupa, Trying to be, i que l’ha dut a transformar-se en Frida Kahlo, el 2015. En el cas d’Agullana emergiran els personatges de Troski i Stalin i «què vindran a fer a Agullana» es pregunta l’artista que parteix de la idea de com «un poble petit, tranquil, es converteix en l’escenari d’un fet a escala mundial». Molts dels Trying to be de l’artista «són jocs d’imatges i idees amb la història que s’entrellacen amb la realitat del moment». En aquesta perfomance, que porta del somni revolucionari al malson genocida, alguns veïns col·laboren cosint una bandera mexicana del temps de Troski i una de soviètica que lluiran en aquelles cases on va haver-hi les ambaixades. A banda de la perfomance, en la que es veurà a Troski ballant sardanes, l’artista també presentarà una exposició de fotografies, que se suma a la que ja té Miquel Duran, Belvedere, a l’observatori de Can Palau, fins diumenge. Dins el cicle, també es projecta Asaltar los cielos de Javier Rioyo, divendres i un dinar del soviet, la projecció d’Oleg y las raras artes d’Andrés Duque i les actuacions de Za! + Perrate Lolo & Sosaku, dissabte. L’endemà visitaran Agullana Quimi Portet i es farà una classe magistral de porró.