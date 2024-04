Memòria històrica: les restes de Rafael Sala Grau retornen a Vilafant 80 anys més tard

Vuitanta anys després, les despulles de Rafael Sala Grau han retornat a casa seva, Vilafant. Una fita històrica que ha estat possible gràcies a un equip d'historiadors que ha aconseguit exhumar les restes del vilafantenc que va ser assassinat i llançat a la fossa 126 —amb 242 persones més— l’any 1940 després d’un consell de guerra sumaríssim en el qual, a partir d’uns informes de l’aleshores alcalde de Vilafant, Francesc Muntaner Frigola, va ser condemnat a mort per adhesió a la rebel·lió militar i, tot seguit, afusellat.

Després que el 6 d'abril l'equip d'investigadors rebés les restes òssies de Sala "dins una caixa amb la senyera republicana", aquestes van ser enviades a Figueres, custodiades per la Funerària Vicens. I el passat dissabte, van ser trameses a Valance, un poblet francès del departament del Drôme, on serà enterrat, finalment, al costat de la seva dona Rosario Calpe i la seva filla Maria. En el si d'aquest "viatge", Sala Grau va fer parada a Vilafant, d'on havia estat veí. Per rebre'l, es va organitzar un acte simbòlic que va permetre "trencar un silenci i recuperar de l’oblit la història d’un dels nostres veïns", segons l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, "Sense conèixer el nostre passat no hi ha futur, per això és important la gran tasca que han fet totes les persones que han treballat per aconseguir restablir aquesta part de la nostra història", va subratllar durant el seu parlament.

Feina en xarxa

En l'homenatge hi van intervenir totes aquelles persones que ha participat en les investigacions i que han fet possible que finalment s’hagi pogut recuperar i identificar el cos d’aquest veí de Vilafant, com per exemple l'equip d'historiadors format per Eric Ferrer, Josep Murlà, Alfons Romero i Marciano Cárdaba. Tots ells, durant l’acte, van destacar "la gran feina feta en xarxa" que ha permès tancar aquest capítol. En aquest sentit, en la vetllada també hi va intervenir l’escriptora Pilar Francesc, que va ser qui va suggerir consultar l’Institut d’estadística de França, la qual cosa va permetre finalment trobar la família de Rafael Sala.

Alhora, el forense Narcís Bardalet, que va ser l’encarregat de fer les proves d’ADN per identificar Sala, va fer acte de presència a l’acte i va destacar "la importància d’aquestes tècniques gràcies a les quals podem identificar persones desaparegudes".

La senadora i exalcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, també va participar en l’acte, ja que va ser durant el seu mandat quan es van començar les investigacions per identificar a Rafael Sala Grau.