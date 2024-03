El Festival Còmic omplirà Figueres de somriures

Sota el lema “Prou sequera! Plorem de riure”, un any més, i ja en van disset edicions, arriba a Figueres el Festival Còmic , el qual enguany comptarà amb artistes del nivell de José Corbacho, Charlie Pee o Guillem Albà i la Marabunta. El festival posa a disposició de tots els amants de l’humor una sèrie d’actuacions còmiques que, ben segur, ompliran la capital de l’Empordà de somriures.

Dins del seu programa , l’organització posa a disposició del públic espectacles gratuïts, concretament un 70% dels que s’ofereixen, i de pagament, amb preus que no superen els 18 €. Les actuacions, que es duran a terme tant a espais exteriors - Rambla de Figueres, Plaça Josep Pla, Castell de Sant Ferran i Parc de les Aigües - com tancats - Teatre el Jardí, Casino Menestral, Sala La Cate i Auditori Caputxins -, inclouran monòlegs de reconeguts humoristes, així com espectacles musicals, actuacions de pallassos, teatre, espectacles no verbals i, fins i tot comptarà amb els bojos acròbates del Cirque Inextremiste que jugaran amb un globus aerostàtic de 3.400 m³.

D’altra banda, el festival també ofereix una sèrie d’activitats paral·leles, que van des de la projecció de la pel·lícula Cabron al Cinema Figueres, a una xerrada sobre la trajectòria del còmic Joan Capri, una classe de ioga del riure o inclús una sessió de risoteràpia.

Les entrades dels espectacles no gratuïts es poden adquirir a través de la pàgina web o bé presencialment a les taquilles del Teatre el Jardí - Plaça Josep Pla - , mentre que si es volen comprar el mateix dia de la funció, s’hauran d’adquirir a les taquilles de l’espai corresponent - Teatre el Jardí, Casino Menestral o Sala La Cate -, sempre dues hores abans de l’inici de l’espectacle.

Sens dubte, el Festival Còmic de Figueres és una de les millors alternatives per gaudir de l’oci durant la Setmana Santa, amb una àmplia oferta d’espectacles aptes per tota la família que, ben segur, faran que passeu una bona estona gràcies a la millor oferta cultural del món de la comèdia que posa a disposició l’organització en aquesta 17a edició del festival.