The Tyets, Mushka, Cala Vento i Triquell, caps de cartell de l'ÍTACA «més femení i popular» que s'estén per l'Empordà

The Tyets, Mushka, Cala Vento, Triquell i Sílvia Pérez Cruz són els caps de cartell de la dotzena edició del Festival ÍTACA, "el més femení i popular" dels que s'han fet fins ara, com l'ha definit l'organització. El certamen, que es farà del 30 de març al 7 de juliol, portarà divuit actuacions a un municipi de l'Alt Empordà, l'Escala, i sis del Baix Empordà: Gualta, Corçà, la Pera, l'Estartit i Calella de Palafrugell. Marlena, Maria Jaume, Clara Peya i Jim completen el cartell d'aquesta dotzena edició, i se sumen als concerts que l'organització ja ha anat desgranant en els darrers mesos.

Durant el festival també actuaran artistes com Les Que Faltaband, Classe B, DJ Trapella i —per partida doble— DJ Ryna. A més, de música, el festival també oferirà art lumínic i tecnològic. Serà amb 'Geometrics x200', un recorregut aeri pel món de la geometria que es veurà a la platja de l'Estartit. A càrrec de Flock Drone Art, la peça combinarà la coreografia que faran 200 drons amb música i efectes sonors (formant figures de fins a 100 metres d'amplada visibles des d'un quilòmetre enllà).

Cavall de Troia de la cultura

L'organització subratlla que el d'aquest 2024 és l'ÍTACA amb "el cartell més femení de la seva història" perquè "gairebé dos terços de les propostes programades estan capitanejades per dones". A més, el festival també es manté fidel a un altre dels seus trets distintius: combinar la varietat d'estils, amb artistes tant catalans com d'arreu de l'Estat, oferint preus populars. Aquest 2024, a més, el festival incorpora un nou símbol: un cavall de Troia que serà el reflex de la cultura que s'estén als diferents racons de l'Empordà. Creada pel col·lectiu La Llata, l'escultura està concebuda "com un espai escènic on hi passaran coses". De la mateixa manera que amb la cèlebre guerra grega el cavall va servir a Odisseu com a amagatall per introduir-se a Troia, aquí serà "una icona que transportarà la cultura i la festa".

"ÍTACA vol ser com el cavall de Troia de la cultura, portant experiències úniques a les places dels pobles i els llocs emblemàtics del territori, al mateix temps que segueix apostant per la cita més multitudinària del festival a la platja de l’Estartit", ha dit el director del festival, Fran Arnau. "Presentem un cartell amb preus populars que ja ha superat la paritat, amb vora dos terços de propostes femenines, i seguim caminant per a la sostenibilitat i el confort del públic del certamen", ha afegit.

Les entrades per a tots els concerts de pagament, així com els abonaments, ja estan disponibles a través del web del festival. ÍTACA, Cultura i Acció està organitzat per la productora gironina Link Produccions amb la col·laboració de tots els ajuntaments dels municipis per on transcorre.