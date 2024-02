L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà acaba d’ingressar dotze protocols històrics del 1923 corresponents a la notaria de Figueres. El pare del pintor Dalí, Salvador Dalí Cusí, era un dels notaris que exercia a la ciutat, juntament amb Salvador Candal Costa, Ramon Vandellós i Martí Mestres Borrell. El total de volums notarials custodiats per l’Arxiu Comarcal fins aquests moments suma un total de 1.876 amb dates compreses entre 1800 i 1923. Els anteriors estan dipositats a l’Arxiu Històric de Girona. El conjunt del districte de Figueres, del qual Manuel Regot va ser notari arxiver molts anys, supera els nou mil toms.

Fent un repàs ràpid en elaborar les fitxes catalogràfiques de cada volum d’aquest ingrés, les responsables de l’arxiu han constatat que hi ha moltes escriptures de protestos per impagaments per part de nombrosos particulars i moltes vendes de petites finques rústiques per bona part de la comarca. Sorprenentment, és l’escriptura de venda en subhasta d’un terreny de l’«exciutadella» de Roses per part de l’alcalde Salvi Ferrer a favor de Joan Adolf Mas Yebra de Barcelona per 85.600 pessetes. D’altra banda, també s’enregistraren nombroses subhastes a la duana de Portbou per part de l’administrador Emilio Domínguez. A més, destaca com el 8 de maig se subhastaren públicament, a Roses, vint-i-cinc mil cassoles i pots de diferents mides i qualitats procedents del naufragi del veler francès Georges André adjudicat a Pere Martí Rossell. També sorprèn com el notari Dalí fa el protocol de la venda del Cafè Europa del carrer Monturiol, propietat de Mercedes de Fonsdeviela, a favor del cafeter Joaquim Dunjó Robert per vint-i-set mil pessetes. El mas Turró i el mas Buscà de Roses –propietat del matrimoni veí de Maó, l’advocat Pere Pons Vidal i Rosa Madrenas Bonet– van ser venuts a Agustí Guitart i Teresa Vigo Ripoll per mil cinc-centes pessetes.

Els protocols notarials –o sigui els volums formats per les actes autoritzades per un notari, relligades i enquadernades- són objecte de consulta per a estudiosos de l’economia, de les institucions, de les formes de vida i del treball, dels costums, d’historiadors del dret i filòlegs, entre altres. La documentació generada per la institució notarial al llarg dels segles constitueix avui una part fonamental del nostre patrimoni documental.