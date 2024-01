«És una grilladura». Així va definir l’escriptor figuerenc Sebastià Roig, de forma distesa i amb el seu humor habitual, durant la presentació, la setmana passada, a la llibreria La Bookman de Figueres, el darrer projecte que ha parit juntament amb el traductor Jordi Arbonés i el dibuixant Lluís Sala: el còmic El dia del llamàntol (Laertes). Es tracta d’una aventura distòpica en una Catalunya independent presidida pel jove cupaire Oleguer T’Challa, descendent de Black Panther, i amb Quim Torra «una mena de Charles Xavier», un dels mutants més perillosos de l’Univers Marvel. Concebuda als anys 80, durant un viatge en tren cap a terres valencianes, va passar d’un primigeni esbós de novel·la pulp a, quasi tres dècades més tard, l’actual guió de còmic futurista que Sala ha recreat en una seixantena de pàgines. L’editor Jordi Casals en va destacar el seu «humor gamberro» i el llibreter Franchu Llopis «el caràcter dels fanzine».

Si una cosa va quedar clara, o no, és què diferencia una llagosta d’un llamàntol –«lopster, en anglès», va matisar Casals– i la particular petjada d’aquest darrer dins la història de la humanitat i en l’art, ja que molts artistes van sentir-s’hi atrets com Durero, Delacroix, Picasso o, fins i tot, Dalí, que va pintar Gala amb un exemplar i no amb una llagosta com marca el títol de l’obra. Jordi Casals també va rescatar còmics com Lobster Johnson, un personatge que tenia com a marca personal una pinça de llamàntol, tot enllaçant-lo amb aquesta proposta esbojarrada de Roig, Arbonés i Sala. El figuerenc va confessar les influències que amaga «aquesta bogeria: des de les pel·lícules de la productora Troma amb superherois molt disfucionals i políticament incorrectes; els films d’animalons com Godzilla i el programa Polònia». A El dia del llamàntol un grup de potències estrangeres ha contractat una banda criminal per enviar Catalunya a la paperera de la història. Ho volen fer encabronant un pobre llamàntol fins a convertir-lo en un monstre colossal i embogit que haurà d’aturar Quim Torra.

Nou projecte en comú

Per al dibuixant Lluís Sala, aquesta ha estat la seva prova de foc dins el camp del còmic. Influït per Ibáñez, de qui va confessar era admirador, per aquesta aventura ha emulat els ritmes del mític Hergé de la darrera etapa, dedicant dos anys i mig a donar-li forma. Per fer-ho ha anat seguint el detallat i minuciós guió del figuerenc, qui descrivia cada vinyeta amb profusió de detalls, i l’estil d’un dels fundadors del còmic underground, Robert Crumb, per suggeriment dels guionistes. Sala, però, va aconseguir trobar «el propi estil, més tipus tebeo i amb absoluta llibertat». El dibuixant va confessar que bona part del treball el va fer a mà i, més tard, el va passar a l’ordinador. El viatge creatiu ha estat tan bo que Roig i Sala, ara amb Josep Maria Argemí, ja tenen nova aventura en perspectiva. Tot i això, van aprofitar per deixar clar «com de mal pagada està la feina dels dibuixants i com la majoria han d’emigrar al mercat francès o americà».

Un apunt simpàtic de l'acte va tenir lloc durant la cloenda quan, entre els assistents, es va sortejar un llamàntol viu, una delicatessen que va ser oferta gràcies a la complicitat d'Esclat Figueres i Sergi Giró. L'agraciat va rebre el present amb molt bon humor i els aplaudiments dels presents.