Ara que la companyia El Tricicle es pren un descans indefinit, l’actor Carles Sans, després de quaranta anys en silenci, aprofita per dir la seva. Ho fa amb l’espectacle Per fi sol, codirigit pel mateix Sans i José Corbacho, amb el qual comparteix amb el públic divertides anècdotes professionals i personals viscudes durant tot aquest temps. Es tracta de confessions tan sorprenents com que, abans de convèncer els seus socis de formar una companyia, es va interessar per les seves xicotes, o com va aconseguir superar la seva última colonoscòpia mentre la doctora li parlava d’El Tricicle. També es reserva un espai pel memorable ridícul que van fer en un Jumbo, ja que tenia pànic a volar. Per fi sol arriba aquest diumenge a dos quarts de set de la tarda a un Teatre Municipal de Roses quasi ple. Les últimes entrades que encara queden a la venda costen 15 euros.