L’agrupació cultural del Casino Menestral Figuerenc, Atenea, organitza, aquest divendres 26 de gener, una vetllada poètica per homenatjar el filòleg i poeta Jordi Pla, qui va ser, durant molts anys, el seu president. L’acte, on l’homenatjat no podrà assistir per problemes de salut, tindrà lloc als antics jutjats, seu provisional del Casino, a partir de dos quarts de vuit del vespre.

A aquesta vetllada poètica, està previst l'assistència de Joan Ferrerós, filòleg i amic de Jordi Pla, col·laborador estret de molts projectes de recuperació de l'obra de Fages de Climent. També s'ha avançat la participació de diferents poetes de la comarca: Àngel Rodríguez, Montse Cufí, Sun Estarriol, Carme Pagès, Ernest Pibernat, Esteve Sala, Rossi Canadell, Glòria Bassols, Lluís Bosch i Àngels Vila.