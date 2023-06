«Abans de començar aquest treball no coneixia l’Agustí Vehí i ara, després d’estar en contacte amb persones del seu entorn, visitar el seu estudi i llegir els seus llibres, considero que el conec, me l’he fet una mica meu». Qui així parla és Emma Casals Aguado, de disset anys, estudiant de 2n de batxillerat de l’institut Alexandre Deulofeu de Figueres, qui acaba de guanyar el premi Òmnium Cultural Alt Empordà de Llengua i Literatura pel treball de recerca Agustí Vehí, molt més que un escriptor. Arran d’aquesta investigació, que li ha permès unir guerra civil i literatura dins l’àmbit comarcal, i d’estudiar literatura catalana ha fet el pas d’estudiar Filologia Catalana.

La idea de dedicar el treball a Vehí va sorgir després d’assistir a un acte del Festival Ceba Negra de Figueres on Jordi Casals i Joan Manuel Soldevilla van parlar de l’escriptor. Així va llegir les seves cinc novel·les, tres de les quals -Abans del silenci, Ginesta per als morts i Quan la nit mata el dia- va analitzar en profunditat, i va anar estirant fils per aprofundir en totes les seves facetes, tant personal com professional, ja que aviat es va adonar que la informació existent estava molt centrada en els seus llibres o el seu traspàs. Per fer aquest viatge, Emma Casals va tenir companys generosos que «el coneixien i l’estimaven molt»: des de la família fins amics i companys de Vehí que van permetre-li confegir «un perfil humà» molt complet com «un policia atípic, un pare peculiar, un historiador centrat en la recerca i la docència i un escriptor de gènere negre». El vessant que potser és més escàs és la infantesa.

Després d’aquesta immersió en el món d’Agustí Vehí, Emma Casals no dubta a reconèixer que és un «escriptor que encara no ha estat estudiat en profunditat», cosa que també ratifica l’editor, escriptor, crític literari i professor universitari Àlex Martin, director de la col·lecció Crims.cat, que va publicar els llibres de l’autor figuerenc i que encara continua reeditant. En el treball, que ha tutoritzat la professora Lourdes Godoy, es posa en valor Vehí com a escriptor a qui es titlla «d’excepcional». A més, Emma Casals admet que en les seves novel·les, un gènere híbrid que combina història i negre, Agustí Vehí va saber fusionar totes les seves facetes: «Ell és policia i els protagonistes són policies, ell mateix deia que tenen un balcó privilegiat per veure el món, i és doctorat i professor d’història a la UAB i inclou moltes referències» que ajuden el lector a apropar-se a l’Empordà.

Emma Casals confessa que és «un honor i em fa molta il·lusió» veure que arran del treball es parla d’Agustí Vehí. «Es mereix més reconeixement i l’estudi hauria d’anar de la mà de filòlegs i historiadors», conclou. De fet, l’estudi podria arribar-lo a fer ella mateixa com a tema del treball de fi de grau (TFG), però això el temps ho dirà.