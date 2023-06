El Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d’Empúries ha rebut recentment la donació particular d’una moneda d’època romana del segle III després de Crist, donada per part del veí de Castelló d’Empúries Joan Fernández Cáceres amb l’objectiu i el desig que formi part del fons històric i arqueològic local i complementi la col·lecció numismàtica del museu.

L’objecte de la donació es tracta en concret d’una moneda romana de bronze encunyada probablement a Roma entre els anys 244 i 249 dC, del període de l’emperador romà Marc Juli Felip (c. 204 – 249), anomenat també Felip l’Àrab, qui fou emperador entre els anys 244 i 249 dC i que durant el seu regnat l’any 248 es celebrà els mil anys de la fundació de la ciutat de Roma (753 aC). Es tracta d’un sesterci, una moneda romana originàriament d’argent equivalent a 2,5 asos en l’època republicana i a 4 asos en l’època imperial, època en què es convertí en moneda de bronze; pesa 17,2 grams i mesura 2,8 cm.

Prenent com a referència altres exemplars numismàtics similars i del mateix període, la moneda donada representa a l’anvers el bust llorejat de l’emperador i de perfil dret, amb la possible inscripció IMP M IUL PHILIPPUS AUG (“Emperador Marc Juli Felip august”); i al revers, la inscripció central VOTIS DECENNA LIBUS S C, envoltada d’una corona de llorer. La moneda està en un relatiu bon estat de conservació i presenta cert desgast en ambdós costats.

A més de la moneda romana, la donació ha inclòs també un clau antic de ferro forjat i d’una antiguitat indeterminada, trobat pel donant al mateix lloc que la moneda romana. El col·leccionista, Joan Fernández Cáceres, ha fet la donació d’aquesta moneda d’època romana i del clau de ferro al Museu després d’assistir a una visita guiada sobre “L’origen romà de Castelló d’Empúries” organitzada i realitzada pel Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, per tal de mostrar els vestigis històrics i arqueològics d’època romana del municipi.