“La por que sents avui demà ja no hi serà, no ho pensis més, deixa que passi, segur que et sorprendrà. Si el cap et dona voltes i no saps on anar, davant teu hi ha infinits camins que un dia hauràs d’explorar”. Així sona "Algú com tu", el nou tema del grup empordanès Clima.

Una cançó que encoratja a ser valent, a equivocar-se, a fer un pas endavant amb un missatge a favor de superar les pors i atrevir-se a perseguir els nostres somnis. Parla d'aquells moments d'indecisió en què costa fer un pas endavant per la pressió i la por al que és desconegut. Una sensació habitual per molts de nosaltres en èpoques de canvis. Equivocar-se pot ser una oportunitat per créixer, per transformar-se. Equivocar-se vol dir viure! Produïda per Miki Santamaria de Doctor Prats, “Algú com tu” ve acompanyada d’un videoclip enregistrat al Xiringuito X de la platja de la Rubina, a Empuriabrava. Aquesta ubicació proporciona una atmosfera estiuenca al vídeo musical, reforçant el missatge positiu i vitalista de la cançó. Es podrà escoltar algú com tu als concerts de Clima d’aquest estiu, on continuaran girant i es podran gaudir en diferents escenaris, cinc dels quals a l'Alt Empordà: Empuriabrava el 24 de juny, Llers l'1 de juliol, Cadaqués el 29 de juliol, Vilamaniscle el 25 d’agost i Roses el 12 de novembre.