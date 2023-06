La tardor passada, l’editorial L’Art de la Memòria va impulsar amb dos volums –Petites bestioles i Bon profit– una nova col·lecció de poesia pensada per a infants a partir de set anys i sense límit d’edat: Poesia esbojarrada. Aquesta col·lecció té una línia estètica molt clara, ja que els seus creadors són Joan Antoja i Anna M. Matas, una parella creativa amb més d’una vintena de llibres entre contes infantils, d’endevinalles, de divulgació i cultura popular. El darrer, el tercer que se suma a Poesia esbojarrada i signat per ambdós creadors, és Al fons del mar.

En aquest nou volum, diferents elements marins esdevenen protagonistes de la història: la balena, l’àncora, la sirena, el pop, el corall i el tresor pirata, entre altres. Com els anteriors dos llibres de la col·lecció, els autors han buscat, «a través del joc i el descobriment, apropar la poesia a la mainada». Tal com expliquen, ho fan «d’una manera divertida» per aconseguir «engrescar a llegir poesia, crear l’hàbit de recitar-ne i, fins i tot, animar a escriure’n». Per fer-ho, cada títol, aquest també, inclou «un grapat de poemes planers, quotidians i plens d’humor integrats en enginyoses i captivadores il·lustracions on uns símbols ajuden a esbrinar on comencen i acaben cadascun d’ells».

Jocs lingüístics

Al fons del mar, com els altres dos volums, ofereix als petits lectors propostes didàctiques en forma de jocs lingüístics on s’estimula a feinejar amb les lletres i paraules, tot potenciant l’atenció, la concentració, el raonament i l’adquisició de nou vocabulari.

D’altra banda, tenint en compte l’atracció que exerceix la narració oral entre els infants, però també en els adults, cadascun dels poemes disposa d’un QR amb el qual el lector pot escoltar un actor recitar.