Entre el 12 i el 23 de juny el Safareig municipal de la Rambla Ginjolers acollirà la mostra Vibrart ERA, integrada per fotografies realitzades pels 251 alumnes que han participat en els tallers de coeducació emocional de l’entitat piscoeducativa Vibrart Project al llarg d’aquest curs. L’exposició estarà oberta a tota la població de 9 a 20 h, de dilluns a divendres.

Impulsada per l'àrea d'Ensenyament de l’Ajuntament, i organitzada conjuntament amb Laia Rosés de Vibrart Projecte, la mostra és l’activitat final del projecte Vibrart ERA en què han participat els alumnes de 2n d'ESO de l'institut Illa de Rodes, de 2n d'ESO del Centre Escolar Empordà i de 4t d'ESO de l’institut Cap Norfeu.

Les fotografies són imatges corporals captades pels mateixos alumnes durant les sessions realitzades. Amb aquesta activitat final es vol mostrar els aprenentatges integrats pel grup, així com sensibilitzar a la població de Roses entorn a les relacions saludables i fomentar la participació comunitària de la població jove, dotant-la d’un espai que visibilitzi el seu paper com a agents de canvi i transformació social a través de la cultura i l'art.

L’exposició està oberta al públic general, de dilluns a divendres, de 9 a 20 h, i rebrà també entre el 12 i el 16 de juny la visita d’alumnes dels centres educatius de secundària de la població.

Un projecte basat en les emocions, l’art i la psicodansa

Els tallers Vibrart Era són sessions artístiques incloses dins del currículum escolar, que tenen per objectiu desenvolupar la intel·ligència emocional i trencar amb els estereotips de gènere de l’alumnat, per tal de millorar la convivència del centre i construir relacions equitatives i igualitàries.

A través de la psicodansa i de dinàmiques i jocs de moviment corporal que posen l’alumne en el centre del procés, s’ensenyen eines per al benestar emocional, la creació de relacions saludables entre la població jove i adolescent i la transformació social. El plantejament del projecte esdevé original, dinàmic i molt atractiu per als joves participants, allunyat de formulacions teòriques i magistrals, en un marc de joc. L’expressió corporal, el mindfulness, l’escriptura, la música, el teatre-imatge o les dinàmiques de rol-playing, són les eines emprades. La missió no és que aprendre cap tècnica artística, sinó que la dansa i l’expressió corporal siguin els canals que facilitin la introspecció, l'autoconeixement, l'empatia, la creativitat i la reflexió.