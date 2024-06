Els pagesos reactiven les protestes i tallen els principals passos fronterers amb França

Els pagesos han reactivat aquest dilluns les protestes amb l'objectiu de fer sentir la seva veu a Europa en plena campanya electoral. Diversos tractors bloquegen des de les deu del matí els principals passos fronterers amb França. Els agricultors tallen l'AP-7 a la Jonquera, la C-38 al coll d'Ares (Ripollès), l'N-152 a Puigcerdà, l'N-145 a la Seu d'Urgell i l'N-230 a Bossòst (Vall d'Aran).

Convocada per Revolta Pagesa, la protesta està previst que s'allargui durant 24 hores i té el suport de diverses associacions agràries d'arreu de l'Estat i també dels agricultors francesos. Els pagesos reclamen més seguretat alimentària sobre els productes importats, prioritzar els locals i menys pressió fiscal en les energies.

Cap a les vuit del matí els tractors ja han sortit des de diversos punts per dirigir-se cap a les fronteres. El tall més matiner ha estat en el de la Jonquera. Una quarantena de tractors han pujat des de Figueres i cap a quarts de deu ja han tallat l'AP-7 en sentit nord, provocant desviaments cap a l'N-II i l'A-2. En aquest punt també hi donen suport agricultors francesos que han fet nit a Perpinyà.

El sector ha tornat a les carreteres després de les protestes del mes de febrer, que van col·lapsar les principals vies de comunicació durant diversos dies. Aquesta vegada, però, Unió de Pagesos, que té representació majoritària a Catalunya, no hi dona suport perquè no veu "legítim" mobilitzar-se en plena campanya electoral per les eleccions europees.