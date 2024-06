Piscines Alabau t’ajuda a cuidar el teu jardí i piscina

En aquesta època de l’any i amb la sequera persistent és important fer el manteniment de la teva piscina i jardí per poder continuar gaudint els mesos d’estiu. I per ajudar-te amb aquesta tasca és important confiar en una empresa amb experiència com Piscines Alabau, una empresa familiar que fa més de trena anys que es dedica a la construcció i el manteniment de piscines i regs.

L’empresa ofereix tota mena de productes per a la piscina com tancaments i cobertes normals, enrotllables i telescòpiques, unes estructures rígides i elevades que cobreixen i protegeixen les piscines. D’aquesta manera s’aïlla del medi extern i contribueix a conservar la temperatura de l’aigua. També disposa de robots de neteja per a piscines perquè aquesta tasca sigui més fàcil i ràpida.

A la seva botiga, de l’avinguda Riells, 28 A de l’Escala, ofereix un tracte personalitzat als seus clients. Disposa de tota classe de productes i també instal·la spas i saunes d’infrarojos. Per atendre els clients de la millor manera, compta amb un equip de professionals eficaços i experimentats amb una llarga experiència en el sector. L’establiment també ofereix un ampli assortiment de productes, eines i accessoris per al manteniment, la fabricació i la conservació de la vostra instal·lació. Podeu demanar més informació trucant a les seves oficines.

Podeu trobar més informació a la seva pàgina web www.alabaupiscines-recs.es o trucant al telèfon 972 776 729.