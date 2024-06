Aquestes són les carreteres tallades per les protestes d'agricultors de Catalunya i França

En marxa les protestes dels pagesos catalans i francesos a les carreteres i que provoquen importants talls de carretera. Aquestes protestes, que tenen com a objectiu exigir l'aplicació de clàusules mirall als acords comercials amb països tercers, afectaran diversos passos fronterers entre Catalunya i França. Les principals carreteres subjectes a talls aquest dilluns 9 de juny són les següents:

AP-7/I-9 la Jonquera-el Voló: un dels principals passos fronterers entre Catalunya i França, i per això el tall d'aquesta via tindrà un impacte significatiu en el trànsit internacional.

N-II: encara que romandrà oberta, és possible que es registrin congestions a causa del desviament del trànsit des d'altres vies.

C-38/D-115 Coll d'Ares: un altre pas fronterer afectat, on s'espera una interrupció total del trànsit.

N-152/N-20 Puigcerdà-la Guingueta d'Ix: aquesta carretera és crucial per al trànsit entre Catalunya i França a la regió dels Pirineus.

N-145 la Seu d'Urgell: aquest tall afectarà els viatgers i transportistes que utilitzen aquesta ruta en direcció a Andorra.

N-230/N-125 Bossòst: un dels passos fronterers a la Vall d'Aran, on també es preveuen interrupcions importants.

La manifestació ha estat convocada per agricultors espanyols i francesos per exigir la implementació de clàusules mirall, és a dir, que les importacions d'aliments de països extracomunitaris se'ls apliquin els mateixos criteris sanitaris i ambientals que als produïts a Europa. Una reivindicació que, segons els organitzadors, ha quedat sense resposta administrativa des de les protestes que el sector va dur a terme el febrer i març passats.

Els organitzadors de la protesta la qualifiquen d'"històrica", ja que, per primera vegada, reuneix productors dels dos costats de la frontera per defensar interessos comuns. Tot i això, no totes les organitzacions agràries secunden aquesta mobilització. Unió de Pagesos, l'organització agrària majoritària a Catalunya, ha decidit no participar en la protesta. Consideren que una acció d'aquest tipus no hauria d'interferir a la campanya electoral al Parlament Europeu, que també està en curs, uns comicis que se celebraran el diumenge 9 de juny.

En total, la mitja dotzena d'organitzacions espanyoles que criden a la mobilització tenen previst tancar el pas al trànsit a partir de les 10 del matí als passos fronterers d'Irun (Guipúscoa), Somport i El Portalet (Osca), Bossost i la Seu d'Urgell (Lleida) i a Puigcerdà, el Coll d'Ares i la Jonquera.