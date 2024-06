Club Nàutic l'Escala: navegar és un plaer!

El Club Nàutic l’Escala és una entitat esportiva sense ànim de lucre amb més de 50 anys d’història situada al Port de l’Escala, molt a prop de les ruïnes d’Empúries i dels parcs naturals del Montgrí i els Aiguamolls de l’Empordà. Un port tranquil situat al sud del golf de Roses amb unes condicions òptimes per gaudir del mar i dels esports nàutics.

L’entitat disposa de 944 amarradors per a embarcacions de fins a 22 metres d’eslora i compta amb els serveis portuaris necessaris per a allotjar les persones i les seves embarcacions.

L’àrea esportiva del Club organitza esdeveniments i activitats esportives tot l’any i gestiona l’Escola de Vela del Club, reconeguda per la Federació Catalana de Vela. Des de les seves instal·lacions, el Club ofereix un ampli ventall de serveis portuaris i esportius perquè gaudir de l’entorn marí de l’Escala sigui molt fàcil.

Cursos de vela lleugera

Cursos formatius setmanals per a infants, joves i adults per treure el màxim partit al vostre estiu aprenent i agafant autonomia per navegar al vostre aire... Escolliu la vostra edat, el vostre nivell i veniu a gaudir-ne!

Cursos de creuer

Voleu iniciar-vos a la vela de creuer o continuar amb el vostre aprenentatge? Veniu al Club: cursos setmanals o de cap de setmana a partir de 16 anys per formar-vos tot acumulant milles a l’Escala!

Cursos de rem de mar

Aquest estiu serà perfecte per gaudir d’un dels esports nàutics més complets a l’Escala! Cursos de rem a partir de 12 anys adaptats a la vostra disponibilitat per convertir-vos en tot un/a vogador/a.

Campus de Multiactivitat Nàutica

Gaudiu dels casals d’estiu més frescos al Club Nàutic l’Escala! Dues propostes, per a nens i nenes de 4 a 10 anys i d’11 a 17, per passar-ho bé fent un tast de diferents activitats nàutiques... No us ho perdeu!

Lloguer de material

Voleu navegar al vostre aire? Proveu els lloguers de vela lleugera, vela de creuer, caiac, rem de mar i stand up paddle del Club i exploreu el fantàstic entorn de l’Escala!

Aboneu-vos des de 31 €/mes

Caiac, stand up paddle, rem de mar, vela lleugera i de creuer... Navegueu i gaudiu tot l’any del mar! Descobriu els abonaments i feu-vos socis!